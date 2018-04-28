Крупнейший эксперимент: китайцы решили изменить климат

Китайские ученые намерены реализовать крупнейший в мире эксперимент по изменению климата "Тяньхэ" (англ. Sky River), который будет проводиться в Тибетском нагорье.

Целью эксперимента является увеличение осадков в тибетском нагорье до 10 млрд кубометров в год, что соответствует 7% объема годового потребления питьевой воды в Китае, сообщает Science Alert.

Ученые планируют установить в горах десятки тысяч камер, которые будут выпускать в атмосферу частицы иодида серебра, являющегося дождеобразующим реагентом. Они надеются увеличить количество осадков на территорией площадью 1,6 млн кв. км.

Испытания дождеобразующей системы с установкой около 500 камер были проведены в Тибете, Синьцзяне и других горных районах.

Согласно технологии, реагенты должны выпускаться в атмосферу, чтоб изменить фазовое состояние облаков. При этом в воздухе с высокой концентрацией водяного пара образуются центры кристаллизации, что приводит к осадкам. А так как иодид серебра по своей кристаллической структуре похож на лед, то даже небольшое количество реагента вызывает сильную конденсацию капель воды.

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