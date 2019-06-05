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Кровавый храм Нибиру: на Марсе нашли доказательство приближения конца света

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Конспирологи нашли на Марсе гигантские "ворота", которые расположены в горах и могут быть культовым сооружением в честь Нибиру (также известна как Планета Х и Планета 9), а также служат доказательством приближения конца света.

Гипотеза появилась одновременно с тем, что астрономы обнаружили на красной планете "Демона Марса" — инфернальное изображение в скалах марсианских пород, пишет Vista News.

Нибиру — космогоническое понятие шумеро-аккадской мифологии. Существует лженаучная гипотеза, что Нибиру является планетой X, чья орбита в перигелии пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет.

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Уничтожит 90% землян за час: сценарий конца света от Нибиру
Лик демона обнаружен на Марсе

Лик демона обнаружен на Марсе

VistaNews.ru

Уфологи уверены, население Планеты Х — аннунаки — поклоняются темному Демону Марса, что подтверждает догадки о том, что Нибиру не первую сотню лет живет в Солнечной системе, скрываясь от людей.

Следы присутствия жизни на Красной планете стало все труднее скрывать, считают они.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Больше всего ученых тревожит астероид Апофис. Он вернется в 2029 году.

  • Еще одна версия конца света связана с так называемой Планетой 9, но ранее появилась теория, что Нибиру, могли спутать с массивным кольцом мусора из камней и льда в Солнечной системе.

  • Недавно в опасной близости от Земли пролетел астероид 2019 KH1. Следующая "встреча" произойдет утром 24 мая 2065 года.

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КосмосКонец света
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