Космос против вируса - Noosphere и Макс Поляков приглашают на хакатон под эгидой NASA

Технологии 11:05, 29.05.2020 Обновлено: 11:08, 29.05.2020

Общественная организация Association Noosphere, которую создал украинский предприниматель Макс Поляков приглашает всех желающих внести свой вклад в борьбу с последствиями коронавируса на международном онлайн-хакатоне под эгидой NASA.

30 и 31 мая на протяжении 48 часов участники со всего мира разделятся на виртуальные команды и на основе спутниковых данных будут создавать решения для борьбы с COVID-19.

Впервые космические агентства по всему миру объединились и предлагают участникам хакатона свои сервисы и данные для решения таких проблематик:

  • изучение вируса и его распространения;

  • решение проблемы на локальном уровне;

  • влияние вируса на нашу планету;

  • экономические возможности, влияние и восстановление отрасли во время и после пандемии.

"Коронавирус еще раз показал, что планета Земля не такая большая, как может показаться. Вирус, шутя, преодолевает земные расстояния, географические и социальные. Локальное мышления теряет свои позиции. Вирус напомнил, что мыслить надо планетарно, к чему еще 100 лет назад призвал ученый и философ Владимир Вернадский."— рассказал Игорь Григорьевич Ханин, профессор, философ и член правления Noosphere.

Регистрация на хакатон доступна по ссылке - https://covid19.spaceappschallenge.org

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