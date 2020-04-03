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3 апреля • обновлено в 11:53
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Космический корабль Маска полностью разрушился при запуске. Видео

2.1т
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В штате Техас (США) произошло ЧП при очередном тестовом запуске прототипа космического корабля Starship SN3 разработки компании Илона Маска SpaceX.

Во время испытаний жидким азотом прототип буквально согнулся пополам (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Момент разрушения Starship SN3

Момент разрушения Starship SN3

В результате космический корабль оказался полностью разрушен.

Напомним, это был уже не первый неудачный запуск Starship. 29 февраля прототип SN1 разорвался на части во время наддува жидким азотом. Тогда взрыв, осколки от которого поднялись на высоту до 20 метров, произошел в нижней части прототипа.

В ноябре прошлого года испытания Starship MK1 также закончились неудачей. Внештатная ситуация возникла при заполнении резервуаров для метана и кислорода криогенной жидкостью.

Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Кроме того, он будет выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.

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Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
космос взрыв видео SpaceX ракеты
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