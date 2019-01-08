Космические двойники: ученые сделали революционное открытие во Вселенной

Канадские ученые заявили, что наша Вселенная может иметь зеркального двойника, где время идет в обратную сторону.

Ученые из Института теоретической физики отметили, что наша Вселенная отражается в параллельном мире, созданном из антиматерии, сообщает ВВС.

Так, согласно новой модели, в момент Большого взрыва образовалось две "симметричные" вселенные. Время в нашем мире течет в привычном образе, но зеркальная вселенная отдаляется с такой же скоростью.

Отмечается, что согласно принятой на сегодняшний день теории, вся наша Вселенная - пространство, время и масса/энергия - появилась в результате Большого взрыва и с тех пор, вот уже почти 14 млрд лет, расширяется и остывает. Из элементарных частиц постепенно образовались атомы, а уже из них - все известное вещество, включая звезды и нас самих.

Новое исследование ученых предполагает, что Большой взрыв стал точкой симметрии, по разные стороны которой Вселенная и Антивселенная разлетелись во времени. При этом исследователи сообщают, что зеркальная Вселенная не является ее точной копией нашего мира.

Вселенная и ее зеркальное отражение ВВС

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