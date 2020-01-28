Коронавирус поставил под угрозу производство Apple

Производство техники Apple в Китае оказалось под угрозой из-за карантина, который ввели в провинциях из-за распространения нового смертельного коронавируса 2019-nCoV.

Китайцы, задействованные на производстве, не смогут выходить на работу. Также в провинции Хэнань может быть закрыта фабрика компании Foxconn, ключевого сборщика iPhone, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Практически все iPhone создаются на фабриках Foxconn (дочерняя компания Hon Hai) и Pegatron, расположенных примерно в 500 км от Уханя, который считается эпицентром распространения коронавируса.

Из-за увеличения количества заболевших вирусом в провинции Хэнань, где находится одна из фабрик Foxconn, "Город iPhone" могут закрыть. Остановка производств в Китае повлечет за собой снижение количества отгрузок продукции.

По информации аналитиков, из-за проблем компания может не выпустить новую бюджетную модель iPhone в феврале, как это планировалось.

Производство техники Apple в Китае оказалось под угрозой Технот

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