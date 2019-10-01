Корональная дыра: астроном назвал опасную для украинцев "геомагнитную" дату

Астроном Всеволод Лозицкий предупредил о том, что в четверг, 3 октября, может быть повышение геомагнитной активности.

"3 октября индекс планетарной геомагнитной активности может составить 4 единицы, но это суббуря, до магнитной бури он не дотягивает. Для этого индекс должен составлять 5 и более баллов", – рассказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Астроном заверил: "Это незначительное повышение, которое особенно не должно никого волновать".

"Это повышение может быть связано с небольшой корональной дырой", – добавил он. И пояснил, что корональная дыра – это "место открытых конфигураций магнитного поля". "Именно из таких мест дует ускоренный солнечный ветер – со скоростью 100-200 километров в секунду. Его ориентация относительно Земли меняется за счет оборота Солнца. Когда он попадает на окраины земной магнитосферы, он приводит к колебаниям напряженности магнитного поля Земли".

Магнитное поле Солнца NASA

Астроном заверил: "2019 год – это год минимума солнечной активности в ее 11-летнем цикле. На Солнце месяцами нет пятен, нет вспышек и факелов. Поэтому вся активность Солнца – только за счет таких корональных дыр".

По его словам, во вторник, 1 октября – "совершенно спокойная обстановка, индекс планетарной геомагнитной активности KP 1-2 по 9-бальной шкале".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети была озвучена информация о том, что якобы на Землю надвигаются три мощных магнитных бури, которые ожидаются 1, 29 и 30 октября.

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