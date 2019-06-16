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Конец света: маг сказал, что может погубить человечество

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Гибель или выживание человечества на планете Земля, наступление глобальных катаклизмов или их отсутствие во многом зависит от средств массовой информации.

"Многое в судьбах человечества решает само человечество", - сказал OBOZREVATEL маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Комментируя новое пророчество о грядущем конце света, который якобы должен произойти 22 июля, он заметил: "Глобальный катаклизм может произойти, однако человечество в нем выживет, и будет продолжать развиваться".

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Маг рассказал о таком понятии, как "мыслеформа" - картина реальности, которая создается в сознании больших групп людей. По его словам, "мыслеформы, сформировавшиеся в коллективном бессознательном человечества, могут перейти в космическое сознание и реализоваться".

Глобальный апокалипсис, иллюстрация

Глобальный апокалипсис, иллюстрация

Южный Федеральный

Если речь идет о негативных картинах реальности, они могут быть реализованы, - подчеркнул Игорь Мехеда.

В этом контексте он привел пример двух поселений в Тибете, которые находились в "равных климатических условиях".

"Один из жителей первого поселения, возвращаясь домой, видит камень необычной формы. И говорит: да этот же камень похож на демона. Наше селение обречено - его сметёт ураган. Он рассказывает об этом другим жителям своего селения. Те начинают в это верить. Проходит год-два - и селение действительно оказывается напрочь сметенным ураганом. Житель другого селения также видит этот камень. Но видит в нем Бога Вишну. "Наше селение благословлено свыше" - говорит он. "У нас будет храм, будут гости-паломники, будут хорошие урожаи. Селение превратится в большой процветающий город", - говорит он. И доносит эту интерпретацию до жителей поселка. Проходит 5 лет - и, действительно, город процветает".

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"В обоих случаях сыграли роль мыслеформы жителей этих селений. Именно на них лежит ответственность и за разрушение, и за созидание", - пояснил Игорь Мехеда.

По его словам, "это же происходит и в современном мире, только теперь сюда вовлечены СМИ".

"Если мы будем генерировать позитивные мыслеформы, то они и реализуются. Поэтому совет - не участвуйте в формировании негативных сценариев, тогда и глобальных потрясений не будет", - подчеркнул маг.

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Напомним, ранее стало известно о том, что 22 июля 2019 года астероид MB1 2017 приблизится к Земле на опасно близкое расстояние - 8,7 миллионов километров. По оценкам специалистов, в случае совпадения траектории небесного тела с нашей планетой, всему живому грозит уничтожение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивКонец света
Персона
Игорь Мехеда
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Махал Махалыч
Шо это за бред?
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