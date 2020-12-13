Компания украинца получила многомиллионный контракт от NASA для запуска спутников

Дочерняя компания Firefly Black LLC компании Firefly Aerospace, основанной украинцем Максом Поляковым, заключила контракт с NASA на $9,8 млн.

Как сообщается на сайте NASA, она будет осуществлять вывод на орбиту малых спутников, микроспутников и наноспутников в рамках программы Launch Services Program (LSP).

В общем NASA заключило контракты с тремя компаниями – другие на $3,9 млн и $3 млн.

Компания Firefly Aerospace создана на базе Firefly Space Systems, которую в 2017 году выкупил и перезапустил украинский предприниматель, основатель Noosphere Ventures Макс Поляков.

Компания разрабатывает легкие транспортники для доставки грузов на околоземную орбиту. Ее штаб-квартира и завод расположены в Техасе, а научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр – в Днепре.

Как писал OBOZREVATEL: