Компания украинца получила многомиллионный контракт от NASA для запуска спутников

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Технологии
4,0 т.
Firefly Black LLC будет выводить на орбиту спутники

Дочерняя компания Firefly Black LLC компании Firefly Aerospace, основанной украинцем Максом Поляковым, заключила контракт с NASA на $9,8 млн.

Как сообщается на сайте NASA, она будет осуществлять вывод на орбиту малых спутников, микроспутников и наноспутников в рамках программы Launch Services Program (LSP).

В общем NASA заключило контракты с тремя компаниями – другие на $3,9 млн и $3 млн.

Компания Firefly Aerospace создана на базе Firefly Space Systems, которую в 2017 году выкупил и перезапустил украинский предприниматель, основатель Noosphere Ventures Макс Поляков.

Компания разрабатывает легкие транспортники для доставки грузов на околоземную орбиту. Ее штаб-квартира и завод расположены в Техасе, а научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр – в Днепре.

Как писал OBOZREVATEL:

Firefly AerospaceNASAкосмосМакс Поляков