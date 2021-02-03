Когда Украину полностью покроет интернет: в Кабмине ответили

В Украине в 2021 году на всех стратегических трассах начнут строить вышки для покрытия интернет-связью.

Такое заявление в интервью "РБК-Украина" сделал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"У меня была встреча с Госспецсвязью и профильным департаментом, и я пообещал заняться этим вопросом. Уже понятен радиус необходимого финансирования. Я точно говорю, что в этом году на всех стратегических трассах мы начнем строить вышки", – заверил чиновник.

С его слова, деньги на строительство вышек уже заложены в бюджет. Он отметил, что будет совместный проект "Укравтодоре" и Госспецсвязи. Федоров добавил, что обсуждается также участие в проекте "Укрзалізниці".

"Это, кстати, один из вопросов, которые мы обсуждаем с президентом. Для него вопрос покрытия дорог, покрытия сел, равного доступа к технологиям является важным. Вообще, вопрос распределения 4G с использованием 900-го диапазона для 1,8 млн новых пользователей – это чисто его заслуга", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2021 года подорожала мобильная связь практически у всех операторов. Такой рост связан с увеличением расходов на развитие сетей, повышением зарплат и расходов на электроэнергию.

Отметим, что в Киеве 4G заработал на девяти станциях метро.