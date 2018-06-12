На фоне вялотекущего обострения на линии противостояния на Донбассе продолжается постепенная модернизация вооруженных сил. Причем происходит это одновременно по нескольким направлениям - насколько позволяет бюджет воюющей страны.

И одним из таких направлений является усиление авиации. Этим стали заниматься еще с 2015 г., постепенно поднимая что называется "от забора" авиационную технику, в разное время выведенную в резерв, одновременно модернизируя имеющиеся на вооружении образцы.

По мере готовности такая техника передается в строевые части. Так, за последние несколько недель промышленность передала сразу два самолета. 299-я штурмовая авиабригада пополнилась Су-25М1К, переданным с запорожского "МиГремонт", а 7-я бригада тактической авиации - разведчиком Су-24МР с Николаевского авиаремонтного завода "НАРП". Интересно, что обе машины, кроме того что прошли капитальный (или средний) ремонт, но также были частично модернизированы.

Так, Су-25 получил устройство для выброса ложных тепловых целей и противорадиолокационных пассивных помех "Адрос" КУВ 26-50. Что обеспечивает лучшую защиту от инфракрасных головок самонаведения управляемых ракет типа "Стингер", "Игла", "Игла-1", Р-60М, Р-73, "Сайдуиндер" и др. Кроме того, проведены многочисленные изменения внутренней авионики.

Что конкретно подверглось модернизации на Су-24МР доподлинно неизвестно, так как до войны в Николаеве модернизация проводилась с привлечением российских специалистов и технологий. Зато известно, что со своим вариантом модернизации именно Су-24МР на рынок вышло и ГП "Одесский авиационный завод". На уровне опытно-конструкторских работ ныне прорабатываются сразу несколько вариантов модернизации самолетов-разведчиков.

По словам конструкторов авиазавода, основное внимание в них уделяется не только увеличению качества объективного контроля бортовых систем путем установки новых радиоэлектронных систем, но и оперативному получению разведывательной информации, а самое главное - приведения средств навигации, связи и посадки в соответствии требованиям ИКАО и НАТО.

Таким образом, мы наблюдаем прохождение одного из этапов развития Воздушных сил - восстановительный ремонт матчасти с частичной модернизацией путем установки нового бортового оборудования, в том числе новых систем для навигации украинского производства, систем связи и обмена данных с землёй. Сейчас активно модернизируется таким образом весь парк украинской авиации.

Параллельно идет и процесс подготовки второго этапа - глобальной модернизации парка дальних истребителей Су-27 и фронтовых истребителей МиГ-29. Планируется создать ударные варианты этих машин с возможностью применения отечественных ракет класса "воздух-поверхность" и "воздух-корабль" (проект "Нептун"), а также управляемых бомб.

При этом, по всей видимости, в строю останутся только разведывательные варианты Су-24. А функции штурмовиков поддержки переднего края Су-25 и средних бомбардировщиков Су-24 перейдут частично к "ударным" Су-25, частично к боевым беспилотникам тактического уровня, разработки которых очень серьезными темпами ныне ведутся в различных конструкторских бюро.

И наконец, к 2025 г. планируется реализация и третьего этапа - переход воздушных сил на истребители четвёртого поколения. Если экономическое развитие страны будет идти в таком же темпе, то это могут быть самолеты типа F-16 из резервов вооруженных сил США или же стран-партнёров (то есть фактически мы пойдем по польскому и румынскому пути). Вместе с тем для замены учебно-боевых L-39 "Альбатрос" и штурмовиков Су-25 за это время планируется развернуть производство собственного легкого штурмовика по типу Як-130 (самостоятельно или в кооперации с иностранными партнерами).

И то, что такой вариант вполне реализуем, свидетельствует, например, крупный контракт о поставках 55 вертолётов Airbus Helicopter: 21 H225 - по 15,6 млн евро каждый, 10 H145 - по 11,01 млн евро и 24 H125 - по 4,9 млн евро. Причем контракт этот имеет статус межправительственного, а это совсем другой уровень взаимоотношений.

Мало того, под контракт французские банки выдают довольно щедрый кредит - 475 млн евро на шесть лет под 1% в год. Мало того, производитель в рамках контракта обязуется создать в Украине Центр подготовки и технического обслуживания, где будет происходить не только текущий ремонт, но и готовить специалистов.

И пускай это пока только контракт на поставку гражданской техники для нужд МВД и МЧС (тот же Нежинский авиаотряд уже поспешил выложить заявку на приобретение двух машин), но это, как видится, первая ласточка. Ведь впервые на наш рынок заходит западный производитель, причем достаточно массово и на очень хороших условиях.

И это все на фоне проблем с роторами, лопастями и запчастями российского производства для текущего и капитального ремонта Ми-8 и Ми-2. И хотя в плане развития авиапромышленной отрасли записано, что все проблемы должны быть решены к 2022 г., однако вертолеты нам нужны уже вчера и в больших количествах. Особенно на фоне продолжающейся войсковой операции на Донбассе и неспокойной обстановке на границе с РФ.

Кстати, там же прописано и создание нового многоцелевого легкого вертолета взлетной массой 4-5 т в рамках НИОКР "Королек" МСБ-2, а также организация производства вертолета взлетной массой 7-8 т. И если по "Корольку" уже есть конкретные результаты - тот же прототип "Надія", то, как понимаю, второй проект существует только на бумаге.

Таким образом, на сегодня продолжается реализация программы модернизации воздушных сил, которая идет строго по плану, хотя и требует очень больших капитальных вложений. И к 2025 г. мы вполне можем увидеть достаточно сбалансированные воздушные силы, которые станут важным элементом обороны НАТО на южных рубежах.