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14 апреля • обновлено в 04:51
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Когда человек освоит Марс: озвучены рекордные сроки

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Человечество предпримет первые попытки колонизации Марса относительно скоро, но подгонка Красной планеты под людей – очень далекое будущее.

Об этом в интервью "РИА Новости" рассказал заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.

"Наверное, первые попытки колонизации Марса люди сделают относительно скоро. А вот подогнать Марс под себя – это очень далекое будущее. С имеющимися технологиями это невозможно в принципе, поэтому сейчас на эту тему можно только фантазировать", – сказал он.

Когда человек освоит Марс: озвучены рекордные сроки

Когда человек освоит Марс: озвучены рекордные сроки

techno.bigmir.net

По мнению ученого, настало время выйти человечеству из своей "скорлупы".

"Ведь важно понять, как долго мы можем жить и развиваться за пределами нашей "колыбели", способно ли человечество адаптироваться ко всем условиям, в том числе еще не известным, и насколько мы можем быть мобильными", – отметил он.

Ученый также рассказал, что уже обсуждаются различные технологии получения кислорода и водорода, спекания строительных материалов из лунного грунта и их тестирование на поверхности Луны и на борту автоматических посадочных миссий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Марсе нашли возможные признаки жизни.

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Автор
Глеб Иванов
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