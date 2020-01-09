Китайцы придумали роботизированного кота-официанта: фото и видео

Китайская компания PuduTech разработала роботизированного кота-официанта.

Он был презентован на выставке потребительской электроники CES 2020. Устройство снабжено четырьмя подносами, каждый из которых выдерживает до 10 кг нагрузки, системами автономной навигации, а также сенсорным дисплеем, через который аппарат получает команды, отмечается на официальном сайте мероприятия. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Новинка получила название BellaBot. Отмечается, что во время доставки заказа робот показывает на дисплее изображение кота в стиле аниме, а при приближении к столу он "мяукает".

gizmodo.com.au

Кроме того, верхняя поверхность BellaBot оснащена сенсорами, способными фиксировать прикосновения. К примеру кота-официанта можно погладить.

gizmodo.com.au

gizmodo.com.au

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