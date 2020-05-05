Китай успешно запустил ракету, которая долетит до Марса. Видео

Во вторник, 5 мая, Китай успешно запустил космический корабль нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B ("Чанчжэн-5B").

Запуск произошел с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай), сообщает Центральное телевидение Китая.

"По данным Управления программы космических пилотируемых полетов КНР, 5 мая 2020 года в 18:00 (13:00 по Киеву) с космодрома Вэньчан в Китае был осуществлен запуск ракеты-носителя Long March-5B с пилотируемым космическим кораблем нового типа", – говорится в сообщении.

Запуск ракеты Long March-5B

"Чанчжэн-5B" это модификация самой мощной китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5". Китайцы намерены использовать ракету для запуска компонентов будущей китайской орбитальной станции, автоматических межпланетных станций к Луне и Марсу, а также тяжелых геостационарных спутников.

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