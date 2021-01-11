"Киевстар" внедрил цифровую подпись для обслуживания абонентов

Мария Шевчук Технологии 10:02, 11.01.2021 Обновлено: 10:04, 11.01.2021

Внедрение цифровой графической подписи — это возможность ускорить обслуживание и использовать более экологичный способ документооборота, не требующий расхода бумаги.

Киевстар первым среди телеком-операторов Украины внедрил для обслуживания абонентов цифровую графическую подпись документов.

Теперь в фирменных магазинах Киевстар, а также в национальных и региональных мультибрендовых сетях электроники* для подключения контрактной формы обслуживания используется цифровая графическая подпись на экране, что значительно упрощает и ускоряет процесс, а также является более экологичным. Абонентам и сотрудникам магазинов не нужно тратить время на подготовку и печать бумажных документов. В результате, подключение на контракт теперь занимает всего около 5 минут.

Цифровая графическая подпись - это собственноручно сделанная подпись физического лица на экране планшета, неразрывно связанная с договором, и подтверждается квалифицированной электронной подписью оператора. Функционал стал возможным благодаря внедрению в работу в фирменных магазинах Киевстар и мультибрендовых сетях электроники нового приложения для обслуживания и продаж "Jet". Это приложение собственной разработки компании Киевстар для более комфортного и быстрого обслуживания абонентов. Его функционал включает в себя самые популярные услуги и позволяет предоставлять их в несколько раз быстрее.

Например, раньше на замену утерянной SIM-карты тратилось 10 минут, а в приложении "Jet" всего 1 минута. Замена SIM на USIM занимала в среднем 2 минуты, а с приложением "Jet" всего 8 секунд.

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