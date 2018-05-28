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Кибератаки Кремля: найден способ остановить новый опасный вирус

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Федеральное бюро расследований США посоветовало владельцам маршрутизаторов потребительского класса и сетевых накопителей как можно скорее перезагрузить свои устройства.

По мнению спецслужб, это хотя бы на какое-то время обезопасит сеть от компьютерных вирусов, которые были разработаны российскими хакерами из группировки Fancy Bear, сообщает издание Ars Technica.

Вредоносное ПО уже заразило компьютерное оборудование в 50 странах мира.

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Владельцам маршрутизаторов, которые оказались в зоне риска, рекомендуется отключить параметры удаленного управления, защитить свое устройство надежным паролем и шифрованием, а также обновить программное обеспечение до последней версии.

При этом в ФБР предупреждают, что данные меры не гарантируют избежание повторной атаки, однако это повысит шансы для выявления источника угрозы и ее устранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ предупредила о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании в преддверии финала Лиги Чемпионов 2018. В Кремле поспешили заявить о своей непричастности к действиям хакеров.

Позже в США заявили, что ФБР удалось обезвредить крупную сеть ботов, созданную из 500 зараженных компьютеров по всему миру.

Читайте все новости по теме "Кибератака на Украину" на Обозревателе.

Темы
Кибератака на Украинухакеры
Место
США
Объект
Кибератака
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