Кибератаки Кремля: найден способ остановить новый опасный вирус

Федеральное бюро расследований США посоветовало владельцам маршрутизаторов потребительского класса и сетевых накопителей как можно скорее перезагрузить свои устройства.

По мнению спецслужб, это хотя бы на какое-то время обезопасит сеть от компьютерных вирусов, которые были разработаны российскими хакерами из группировки Fancy Bear, сообщает издание Ars Technica.

Вредоносное ПО уже заразило компьютерное оборудование в 50 странах мира.

Владельцам маршрутизаторов, которые оказались в зоне риска, рекомендуется отключить параметры удаленного управления, защитить свое устройство надежным паролем и шифрованием, а также обновить программное обеспечение до последней версии.

При этом в ФБР предупреждают, что данные меры не гарантируют избежание повторной атаки, однако это повысит шансы для выявления источника угрозы и ее устранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ предупредила о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании в преддверии финала Лиги Чемпионов 2018. В Кремле поспешили заявить о своей непричастности к действиям хакеров.

Позже в США заявили, что ФБР удалось обезвредить крупную сеть ботов, созданную из 500 зараженных компьютеров по всему миру.