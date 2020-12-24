KFC представила мощную игровую консоль с камерой для подогрева еды

Борис Бондарь Технологии 02:00, 24.12.2020

Международная сеть ресторанов общественного питания KFC представила мощную игровую консоль KFConsole с контейнером для разогрева еды.

Как сообщило специализированное издание IGN, новый игровой ПК собран на базе процессора Core Intel i9-9980HK. Он поддерживает виртуальную реальность, трассировку лучей и игровой процесс до 240 кадров в секунду.

KFConsole была впервые представлена ​​на следующий день после презентации PlayStation 5, и многие думали, что это может быть просто забавная маркетинговая шутка KFC.

Корпус консоли разработан и изготовлен Cooler Master, а запатентованная камера для разогрева пищи является его особенностью.

"Никогда не рискуйте снова позволить курице остыть благодаря запатентованной куриной камере", – сказано в описании новинки.

При интенсивной нагрузке на CPU и GPU во время игры, комплектующие выделают тепло, которое используется для разогрева продуктов.

В консоли есть контейнер для разогрева еды
KFC

"Используя систему естественного тепла и систему воздушного потока, теперь вы можете сосредоточиться на своем игровом процессе и наслаждаться горячим, хрустящим цыпленком между раундами", – сказано в релизе компании.

Для подогрева используется естественное тепло
KFC

KFConsole имеет два твердотельных накопителя Seagate BarraCuda емкостью 1 ТБ, за обработку графики отвечает видеокарта ASUS GeForce RTX.

Дата выпуска и цена KFConsole еще не объявлены.

Как сообщал OBOZREVATEL, японская компания Sony возможно в 2021 году покажет бюджетную версию PlayStation 5. Инсайдер утверждает, что так называемая PS5 Lite будет стоит даже дешевле, чем модификация приставки без оптического дисковода.

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