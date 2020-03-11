Почему в СССР не взлетел секретный самолет-корабль "Каспийский монстр": история грандиозного провала

С начала 60-х годов в Советском Союзе начала активно развиваться программа по испытанию самолетов-кораблей.

Одна из разработок, которая вошла в историю под названием "Каспийский монстр", обещала стать венцом этой программы, но окончилось все громким крахом.

Удивительная смесь корабля и самолета

Целью проекта стало строительство экраноплана, снабженного реактивными двигателями. Непосредственное руководство данной работой осуществлял конструктор Ростислав Алексеев, ранее проектировавший суда и корабли, оснащенные подводными крыльями.

Каспийский монстр, самый большой экраноплан СССР

Нужно признать, что экранопланы не были полноценными самолетами. Экранный эффект позволял им передвигаться на небольшой высоте. При этом данный летательный аппарат обладал рядом преимуществ, обеспечивших ему повышенное внимание военных.

Это способность развивать большую скорость, брать на борт значительный груз, при этом к техническому оснащению не предъявлялись повышенные требования.

Атомный экраноплан СССР

В середине 60-х годов разработка проекта велась в условиях строжайшей секретности. Итогом стал опытный образец экраноплана, получивший название КМ (корабль-макет).

При этом зарубежные разведки расшифровали данную аббревиатуру как "Каспийский монстр". Аппарат действительно имел впечатляющие характеристики. Обладая десятью двигателями, он мог поднять до 544 тонн взлетной массы, его длина достигала 92 метров. Это делало его самым тяжелым на планете.

В 1966 году КМ был спущен на воду в Каспийске. Ходовыми испытаниями Алексеев руководил лично.

В первый полет экраноплан отправился в середине осени того же года. Первый полет прошел на высоте 4 метра и продолжался около 50 минут. За штурвалом находился сам Алексеев вместе с летчиком-испытателем Владимиром Логиновым.

Эксперимент превзошел все ожидания. Находясь на установленной высоте, экраноплану удалось развить скорость до 450 километров в час. Аппарат продемонстрировал хорошую маневренность, способность передвигаться с выключенными двигателями, подниматься в воздух над водой он мог даже при шторме в 3 балла.

Что помешало завершению проекта?

Испытания продолжались на протяжении полутора десятилетий, предоставляя разработчикам дополнительную информацию в сфере экранопланостроения. Однако триумфально завершить проект не получилось. В феврале 1980 года Алексеев скончался, а буквально через несколько месяцев КМ попал в аварию.

Ошибка пилота привела к тому, что самолет сильно ударился об воду. Жертв удалось избежать, но спасти уникальную разработку не удалось. КМ неделю продержался на плаву, а затем утонул в Каспийском море.

Однако испытания и разработки экраноплана не прошли зря. Они были использованы в моделях "Орленок" и "Лунь", которые были уже целенаправленно ориентированы на использование военными, в частности, были способны нести ракеты средней и малой дальности.

Когда Советский Союз распался, экранопланы стали никому не нужны. Все попытки использовать их в мирных целях закончились безрезультатно.

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