Какими будут смартфоны через 10 лет: прогноз на 2030 год

Китайская компания Vivo составила прогноз, какими будут цифровые устройства через 10 лет.

Глава исследовательского института корпорации в области связи Цинь Фей сказал, что даже в 2030 году смартфоны все еще будут актуальны, передает Gizchina. Он пояснил, что сенсорный дисплей остается наиболее практичным и удобным средством для взаимодействия с мобильными гаджетами.

Аналитики Vivo полагают, что носимые электронные устройства станут тоньше и легче, из-за чего ими удобнее станет пользоваться. К тому же возможно создания интерфейса "мозг человека – компьютер" благодаря чему смартфоном можно будет управлять без кнопок.

Также будет развита новая технология передачи связи 6G. Ее особенностью может стать наличие искусственного интеллекта.

По мнению Фея, до 2030 года произойдет значительный скачок в отрасли робототехники. Ученый полагает, что популярные сегодня модели роботов уступят место более продвинутым решениям с увеличенным количеством полезных функций.

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