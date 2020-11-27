Google Pay пришел на замену Android Pay, который, в свою очередь, был выпущен в 2015 году на базе Google Wallet. Система электронных платежей с помощью различных девайсов уже имеет значительную историю, и вот недавно – а точнее 18 ноября – сервис был перезапущен и обновлен до универсального финансового продукта для iOS и Android. Google Pay – важный игрок на рынке и сильный конкурент таким популярным сервисам как Apple Pay, GarminPay, Samsung Pay и тд. И даже несмотря на то, что новая версия приложения пока что доступна только в США, очень интересно познакомиться с последним опытом команды. И, конечно же, разобрать новые и обновленные старые функции приложения.

Что же интересного в новом Google Pay

Новую версию приложения разделили на три основные вкладки: Explore, Pay, Insights.

Раздел Pay является центральным и включает обновленные, однако уже существовавшие ранее сервисы – быстрые платежи и P2P-переводы. Теперь P2P-переводы осуществляются через своего рода мессенджер, где можно не только вести переписку и отслеживать историю переводов с определенным человеком, но и создавать групповые чаты, в которых можно разделить общий счет с друзьями и отследить оплаты. Кстати, это хорошая альтернатива необанкам в мессенджерах, о которых я писала в одном из своих блогов. Но помимо друзей стало возможно отслеживать личное взаимодействие и с бизнесами через “чаты”. Там тебе и информация об акциях, и история оплат. Также теперь можно прямо в приложении находить нужный тебе ресторан или заправку и оплачивать счет.

В разделе Explore можно найти информацию об акциях и специальных предложениях от мерчантов. Чтобы размещать более актуальные предложения для юзера, Google необходимо отслеживать историю покупок. А тут уже вопрос секьюрности данных, который стал очень важным для многих пользователей. Однако Google гарантирует, что не будет делиться историей транзакций пользователя со сторонними продавцами и с остальными подразделениями Google.

Также полученный кэшбэк будет перечисляться на счет Google Pay, а не на привязанный банковский счет. В этом разделе есть также сканер QR- и штрих-кода. С его помощью можно отсканировать личный штрих-код другого пользователя, чего будет достаточно для осуществления денежного перевода. Или же отсканировать штрих-код продукта и сравнить цены в разных магазинах.

Во вкладке Insights представлена облегченная версия приложений Mint и Simplifi. То есть в этой вкладке находится большая часть финансовой информации пользователя. После добавления банковских карт в разделе начинают отображаться данные о расходах, сбережениях и предстоящих тратах через обработку данных с помощью умных алгоритмов. Аналитика – важный пункт в управлении денежными средствами.

Что изменится для 150+ млн активных пользователей Google Pay по всему миру

Созданный финансовый инструмент действительно универсальный и удобный помощник. Внедренные решения упрощают управление денежными средствами в сегодняшнем быстром темпе жизни. Если вы воспользуетесь всеми его функциями, у вас будет доступ к богатому хорошо интегрированному функционалу, который позволяет взглянуть на свои расходы и сбережения с разных сторон.

Да, тем самым вы доверите Google хранить еще данных о вас. Но если вы оплачиваете покупки через Google Pay в магазинах, то вы уже доверяете им все данные карты. Ответ на вопрос, включит ли пользователь какую-либо из новых функций Google Pay, зависит от того, доверяет ли клиент Google, озабочен ли вопросом конфиденциальности и монетизации подобных продуктов. Однако в этой версии команда Google Pay предоставила юзерам полноценный контроль над настройками доступа к персональным данным, и даже придумала специальный "пробный" трехмесячный период с постоянными напоминаниями о сборе данных, чтобы завоевать доверие пользователей.

Одно приложение Google Pay собрало в себе несколько финтех-решений. Созданный функционал удовлетворяет важную на сегодняшний день потребность – рациональное управление денежными средствами. Google успешно продвигает данный продукт, видя в нем перспективу.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.