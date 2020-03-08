Самые опасные для здоровья смартфоны: топ моделей с наиболее мощным излучением

Если любите долго говорить по мобильному телефону, много времени проводите со смартфоном в руках, то вы должны знать, что ваш организм находится под влиянием электромагнитного излучения. Чем оно сильнее, тем хуже.

Облучению человек подвергается даже в тот момент, когда телефон просто лежит у него рядом с кроватью или в одном из карманов. Рассказываем, какие модели обладают самым мощным излучением.

Особенности излучения

Отметим, что нездоровый фон, в общем, излучает любая техника. Однако именно смартфон — лидеры по негативному воздействию на человека, так как пользуются ими на порядок чаще, чем остальными устройствами.

Начнем с того, что электромагнитное излучение, излучаемое смартфоном — это не радиация. Гамма и рентген-лучи считаются ионизирующим и опасным излучением. Их воздействие такое вредное, что способно провоцировать мутации в ДНК, способствовать разрыву химических связей.

Вред от мобильного телефона можно сравнить с электромагнитным излучением, которое издает самая простая микроволновая печь. Никаких мутаций оно не вызывает, но при постоянном и сильном воздействии способно нанести человеку серьезный вред.

Чтобы установить уровень негативного воздействия на организм человека, за основу берут показатель SAR. Этой аббревиатурой обозначается средний коэффициент поглощения электромагнитной энергии. С его помощью, в частности, удается определить энергию электромагнитного поля, впитываемую за 1 секунду тканями человеческого тела.

Данная величина считается основополагающим показателем для определения того, насколько вредно конкретное излучение для человека. Например, в странах Европейского Союза считается, что предельное значение SAR не должно превышать 2 Вт/кг для 10 г тканей. В Америке этот показатель еще ниже – 1,6 Вт/кг.

В странах бывшего СССР все сложнее, так как в эпидемиологических правилах мощность, которая исходит от электроприборов, измеряется в ваттах на квадратный сантиметр. Поэтому в своем исследовании мы будем ориентироваться на международные стандарты.

Mix 3 5G, Max 3, Xiaomi Mi A1

Эти три смартфона китайского производства считаются лидерами официального рейтинга вредоносности среди всех мобильных телефонов. Составлен он был немецким управление по радиационной защите.

Xiaomi Mi A1

Эксперты установили, что эти телефоны излучают от 1,56 до 1,75 Вт/кг. Как видите, эти значения находятся в пределах нормы. Поэтому не стоит отказываться от использования данных моделей, однако следует иметь в виду, что излучение от них достаточно высокое.

One Plus 6T

Издание Business Insider поставило именно этот смартфон на первое место в рейтинге лучших мобильных гаджетов мира. По мнению экспертов издания, он значительно лучше по совокупности характеристик, чем модели-флагманы от Samsung или iPhone.

Так это или нет, можно спорить, но в данном случае нас интересует, что от этой модели идет достаточно сильное излучение – 1,55 Вт/кг.

HTC U12 Life

Эта модель занимает пятое место по уровню негативного воздействия на организм человека. Телефон от тайваньского производителя имеет показатель, равный 1,48 Вт/кг.

Samsung Galaxy S8, Apple iPhone 11 Pro

Об этих хорошо известных и раскрученных моделях мы решили упомянуть особо. По официальной информации, у iPhone 11 Pro уровень излучения находится в пределах 0,95 Вт/кг. Более того, по многим показателям "яблочные" гаджеты оказываются намного безвреднее китайских смартфонов. Практически у всех устройств от Apple уровень SAR не превышает отметки в 1 Вт/кг. В этом плане отличается только iPhone7 с 1,37 Вт/кг.

В этом плане Samsung Galaxy выгодно отличается от конкурентов, так как уровень его излучения в несколько раз ниже, чем у других подобных устройств – 0,31 Вт/кг.

Правда, это цифры, которые дают официальные производители. По оценкам независимых лабораторий, у iPhone 11 уровень излучения оказался равен 3,8 Вт/кг, а у Samsung Galaxy S8 – 8, 22 Вт/кг. Сами производители предпочли исследование проигнорировать или отделаться дежурными комментариями. История так и не получила своего развития.

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