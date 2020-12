Какие игры выйдут в декабре 2020-го: составлен список главных новинок

В декабре 2020 года на игровых консолях и компьютерах выйдет ряд игр, которые могут заинтересовать игроков в Украине.

OBOZREVATEL собрал несколько крупных проектов, которые ждали игроки по всему миру.

Так после нескольких переносов состоится релиз долгожданной игры Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED. Игра в стиле action RPG выйдет 10 декабря на PlayStation 5 и 4, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.

Французская компания Ubisoft приготовила в декабре релиз игры по мотивам мифам Древней Греции – Immortals Fenyx Rising. В игре нужно будет от лица персонажа – греческого воина и полубога Феникса сражаться с богами и титанами. Игра выходит уже 3 декабря на PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК.

Серия игры про бои червячков постоянно обновляется и в этом году свет увидела очередная часть Worms Rumble. Особенность. этого проекта стали сражения в реальном времени. Игра стала доступной 1 декабря на PlayStation 4, 5 и ПК.

Также 1 декабря на компьютере, PS4, Xbox One вышла игра Twin Mirror от известной студии Dontnod, что раньше выпускала такие игры, как Vampyr, Life is Strange и Remember Me. Новый проект же расскажет историю загадочных убийств в одном городке, где главному герою придется провести расследование.

Для поклонников тактических стратегий 1 декабря вышла игра Empire of Sin, которая повествует о криминальном Чикаго (США) времен "Сухого закона. Игра доступна на ПК, PS4, Xbox One и Switch.

Особо отметим, что 11 декабря для ПК выйдет Medal of Honor: Above and Beyond. Для возвращения легендарной серии шутеров американская компания Electronic Arts выпустила игру только для VR-устройств.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Sony возможно в 2021 году покажет бюджетную версию PlayStation 5.