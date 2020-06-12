Как защитить телефон от взлома: советы экспертов по безопасности

Для надежной блокировки экрана смартфона на ОС Android лучше всего использовать несколько способов зашиты, таких как графический ключ и сложный пароль.

Советы по безопасности озвучили эксперта в области киберзащиты из компании ESET.

Блокировка дисплея при помощи графического ключа надежная, но нужен сложный рисунок. Латинская буква L будет плохим паролем, ведь его несложно отгадать. Лучше задавать для разблокировки сложный геометрический рисунок.

Как защитить экран телефона от взлома

Пароль или PIN-код наиболее популярные способ защиты экрана. Однако при использовании пароля важно задавать минимум восемь символов, среди которых буквы, цифры и специальные значки.

Для дополнительной безопасности личной информации можно установить удаление всех данных после определенного количества неудачных попыток ввода пароля.

Биометрический отпечаток пальца или сканирование глаз надежны, но такую защиту можно преодолеть. Поэтому лучше если такая защита будет еще продублирована паролем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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