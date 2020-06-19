Как защитить смартфон от перегрева в жару: советы экспертов

В летнюю жару не стоит держать смартфон под прямыми солнечными лучами, ведь из-за перегрева телефон может выключиться или даже полностью выйти из строя.

Эксперты утверждают, что устройством можно нормально пользоваться в температурном диапазоне от 0 до +35 градусов, хранить выключенный аппарат – в условиях от + 20 до +45, передает Life.

Уберите от солнечного света

Долгое нахождения смартфона при прямых солнечных лучах грозит перегревом, и как итог – выведение гаджета из работоспособности.

Уберите от солнечного света

Также если солнечный свет повредит экран телефона и на нем появятся пятна, то потребуется замена матрицы в сервисном центре.

Снимите чехол и защитную пленку

Чехол и защитная пленка защищают телефон от внешнего воздействия, но при этом снижают теплопроводность корпуса. Современные смартфоны состоят из металла и пластика, реже из стекла. У первых двух высокая теплопроводность, что негативно отразится на работе при перегреве.

Снимите чехол и защитную пленку

Не загружайте на смартфон фильмы и большие приложения

Большое количество видео и тяжелых приложений нагружает процессор смартфона. Просмотр фильмов на телефоне в хорошем разрешении по сети может привести к перегреву устройства. Также лучше отказаться от использования телефоном в душном помещении или под открытыми лучами солнца.

Не используйте смартфон при слабом сигнале

Эксперты говорят, что чем хуже сигнал сотовой сети, тем быстрее батарея разряжается. Ведь тогда передатчик устройства вынужден работать на большей мощности, чтобы поддерживать соединение с сетью. От этого и происходит перегрев процессора.

Не используйте смартфон при слабом сигнале

Не пользуйтесь смартфоном, если он перегрелся

Если телефон при использовании существенно нагрелся, то нужно прекратить его использование и переключить в режим ожидания. При этом нельзя заряжать гаджет, чтобы не повредить батарею.

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