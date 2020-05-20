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20 мая • обновлено в 04:27
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Как зарегистрироваться в Zoom и начать пользоваться видеосвязью: инструкция

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Zoom стала популярной программой для видеосвязи во время пандемии COVID-19. Ее можно установить на компьютер или смартфон. Подключиться к видеоконференции можно также через браузер или электронную почту.

Организация конференции в Zoom

Необходимо перейти на сайт нажать "Войти". При первом входе нужно пройти регистрацию, используя использовать почту и пароль. Также можно использовать учетную запись Google (Gmail или Google App) или Facebook, чтобы войти в систему.

Приложение Zoom

Приложение Zoom

Далее нужно открыть (загрузить) приложение Zoom через ярлык на рабочем столе и войти в систему. Выберите "Начать с видео – Новая конференция", чтобы начать видеоконференцию.

Как зарегистрироваться в Zoom и начать пользоваться видеосвязью

Как присоединиться к видеоконференции

Для каждой конференции присваивается уникальный 9, 10 или 11-значный номер, так называемый идентификатор. Чтобы присоединиться к общему видеочату, нужно ввести номер, указанный в приглашении.

Как зарегистрироваться в Zoom и начать пользоваться видеосвязью

Как сообщал OBOZREVATEL, Facebook представила новый сервис Messenger Rooms (аналог Zoom), который должен улучшить качество видеосвязи на фоне пандемии COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
видео Смартфон Google Facebook
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