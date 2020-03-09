Телефон не включается: как "воскресить" свой смартфон, если ничего не помогает

Телефон выключился, и никак не получается его включить? Это похоже на глобальную катастрофу, ведь в мобильнике хранится весь объем нужной информации. Рассказываем, как спастись.

Телефон не включается

Также читайте на OBOZREVATEL другие наши статьи:

Они убивают смартфон: пять самых вредных приложений для телефона;

Как не убить батарею в телефоне: пять способов спасти любимый гаджет;

Не тратьте деньги зря! Пять бесполезных "фишек" в телефоне, на которые ведутся покупатели

Принудительный перезапуск

Начните с самого простого — перезагрузите устройство. Если телефон "умер" и не перезагружается естественным путем, понадобится принудительная перезагрузка. Для Андроид: зажмите одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания, держите их 10-15 сек. затем отпустите. Аппарат перезагрузится или на экране появится меню со списком необходимых действий.

Если не подходит эта комбинация, или у вас не Андроид, то вы сможете найти подходящие для вашей модели варианты в сети.

Зарядное устройство

Подключите телефон к розетке с помощью зарядного устройства. Если через некоторое время на мобильном не появится индикатор зарядки, и вы не сможете включить аппарат, возможно виновато повреждение зарядного устройства. Проверить его целостность можно, воспользовавшись другой подобной зарядкой.

Если смартфон не заряжается от исправного блока питания, проверьте разъем контактов. Он часто засоряется посторонними частицами. Можно аккуратно почистить это место зубочисткой и повторить попытку. Если это не решило проблему, лучше воспользоваться услугами сервисного центра.

Батарея

Телефон может внезапно выключаться при неисправности батареи. Если гаджет куплен давно, то после интенсивной эксплуатации любая батарея изнашивается. Когда телефон используется более четырех часов в день, то неудивительно, что через год аккумулятор слабеет. Чтобы уменьшить нагрузку, нужно оптимизировать настройки аппарата, удалить ненужные приложения.

Хуже всего аккумуляторы реагируют на перегрев, переохлаждение и глубокий разряд. Если батарея вздулась или потрескалась, надо заменить ее на новую. Поврежденная батарея может испортить телефон.

Сломалась кнопка включения

Если это не заводской брак, то кнопка может быть повреждена механически. Например, при падении. Или она просто износилась.

Попадание влаги на поверхность телефона тоже может привести к неисправности. Необходимо вынуть батарею и просушить телефон. Если не помогло, необходимо обратиться к специалисту для ремонта.

Сбой из-за обновления

Современные гаджеты с доступом в интернет периодически обновляются. В некоторых случаях обновление негативно сказывается на работе устройства: телефон резко выключается, зависает. Чтобы предотвратить такую неприятность, есть несколько советов.

Не стоит выполнять обновления с помощью сторонних ресурсов.

Процедура энергоемкая, заряд аккумулятора должен быть не менее 60 процентов.

Приложения, загруженные пользователем, вступают в конфликт с процедурой обновления, если сами не были обновлены до последней версии.

Решить проблему можно, вытащив батарею из выключенного телефона. Затем через некоторое время надо вставить ее обратно и включить смартфон. Он должен заработать.

Если предыдущие манипуляции не имели успеха, применяется сброс до заводских настроек или Hard Reset.

Hard Reset

Это жесткий способ. Будут уничтожены все данные: документы, список контактов, галерея, музыкальные файлы, видео, настройки, пароли и логины, приложения, данные мессенджеров. Поэтому перед сбросом позаботьтесь о том, чтобы сохранить нужные данные на других информационных носителях.

Найдите нужную функцию в настройках или нажмите одновременно клавишу громкости и клавишу выключения. Внимательно следуйте инструкциям системы. Если процесс сброса начат, оставьте телефон в покое, пока он не включится сам.

Ну а если и Hard Reset не помог, ваш телефон скорее мёртв, чем жив. Придется обращаться в сервисный центр за помощью.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!