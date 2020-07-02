Как на iPhone вернуться с iOS 14 до ранней версии: пошаговая инструкция
Компания Apple выпустила бета-версию мобильной операционной системы iOS/iPadOS 14. Но чтобы вернуться на предыдущую версию прошивки нужно проделать ряд манипуляций.
Для отката системы нужно будет подключить iPhone к компьютеру, передает "Лайфхакер".
Далее необходимо выполнить следующие шаги:
Скачать актуальный образ прошивки для вашей версии смартфона
Отключить функцию "Найти iPhone". Для этого нужно зайти в настройки в раздел "Локатор" – "Найти iPhone"
Подключить iPhone или iPad к компьютеру
Открыть iTunes или вкладку с устройством в Finder на macOS Catalina или Big Sur
В режиме просмотра устройства навжать "Восстановить iPhon", удерживая кнопку на Mac или левый Shift на Windows
Открыть окно выбора файла прошивки. Найти скачанный ранее образ и открыть его
После компьютер сам должен завершить процесс. Важно при этом не отключать устройство от ПК и не переводить компьютер в спящий режим, пока процесс не завершится.
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