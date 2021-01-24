Как узнать, какие приложения на iPhone используют Apple ID
В iPhone функция AppleID используется, как быстрый и безопасный способ для стандартной регистрации на сайтах и в приложениях.
Чтобы узнать где в iPhone находится эта функция и как ее отключить нужно выполнять ряд действий.
В настройках найдите иконку профиля и нажмите на нее. Далее выберите раздел "Пароль и безопасность" – "Приложения, использующие Apple ID". В этой папке будут указаны все приложения, что используют Apple ID.
Для отмены доступа нужно кликнуть "Править" и потянуть влево или нажать на красную иконку слева от нужного пункта, указав "Удалить". После этого нужно лишь подтвердить действие.
Однако добавим, что не рекомендовано отменять доступ к приложениям, которыми используются, ведь тогда придется создавать новый аккаунт.
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