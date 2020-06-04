Как увеличить время работы телефона без подзарядки: советы эксперта
Для увеличения время работы смартфона без дополнительной подзарядки необходимо удалить все приложения, которые не используются.
Ведь даже в пассивном режиме программа через сеть отправляет различные отчеты и запрашивает обновления, что влияет на заряд аккумулятора, рассказал "Прайму" эксперт в технологиях.
По его словам, после удаления ненужных приложений телефон может сэкономить до 10% времени без подзарядки.
Также нужно ограничить работу приложений в фоновом режиме. Среди них могут быть мессенджеры, социальные сети, карты и навигаторы, а также поисковые сервисы. Такое решение даст еще 20-30% ко времени работы смартфона.
Пользователю следует отключить такие сервисы, как NFC, GPS, Bluetooth и Wi-Fi. Снижение яркости экрана также позволит сэкономить энергию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Группа ученых объяснила, как правильно нужно проводить зарядку аккумулятора нового смартфона, чтобы гаджет смог долго работать.
Эксперты сообщили, что для продления срока службы нового аккумулятора смартфона нужно соблюдать ряд мер, и тогда телефон будет долго держать заряд батареи.
Также эксперты рассказали, как защитить телефон и установить антивирус.
Специалисты объяснили, почему нельзя заряжать смартфон на 100%.