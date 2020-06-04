Как увеличить время работы телефона без подзарядки: советы эксперта

Для увеличения время работы смартфона без дополнительной подзарядки необходимо удалить все приложения, которые не используются.

Ведь даже в пассивном режиме программа через сеть отправляет различные отчеты и запрашивает обновления, что влияет на заряд аккумулятора, рассказал "Прайму" эксперт в технологиях.

По его словам, после удаления ненужных приложений телефон может сэкономить до 10% времени без подзарядки.

Зарядка смартфона

Также нужно ограничить работу приложений в фоновом режиме. Среди них могут быть мессенджеры, социальные сети, карты и навигаторы, а также поисковые сервисы. Такое решение даст еще 20-30% ко времени работы смартфона.

Пользователю следует отключить такие сервисы, как NFC, GPS, Bluetooth и Wi-Fi. Снижение яркости экрана также позволит сэкономить энергию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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