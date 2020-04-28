Как ускорить загрузку Windows: названа простая хитрость

Для более быстрой загрузки компьютера на операционной системе Windows нужно выполнить ряд небольших действий.
Выполните следующие шаги и загрузка ОС должна ускориться:
Нажмите клавиши Win + R для открытия такого окна:
В командной строке пропишите: msconfig
Следующим должно появиться окно:
Перейдите во вкладку "Загрузка" и нажмите на "Дополнительные параметры":
В поле "Число процессоров" выберите наибольшее число (в данном случае это 2):
Нажмите кнопку "Ок" и перезагрузите компьютер.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году компания Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 10. Данная ОС занимательна тем, что она была создана одновременно как для компьютеров, так для планшетов и смартфонов.
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