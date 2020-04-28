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28 апреля • обновлено в 04:49
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Как ускорить загрузку Windows: названа простая хитрость

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Для более быстрой загрузки компьютера на операционной системе Windows нужно выполнить ряд небольших действий.

Выполните следующие шаги и загрузка ОС должна ускориться:

Нажмите клавиши Win + R для открытия такого окна:

Как ускорить загрузку Windows: названа простая хитрость

В командной строке пропишите: msconfig

Как ускорить загрузку Windows: названа простая хитрость

Следующим должно появиться окно:

Как ускорить загрузку Windows: названа простая хитрость

Перейдите во вкладку "Загрузка" и нажмите на "Дополнительные параметры":

Как ускорить загрузку Windows: названа простая хитрость

В поле "Число процессоров" выберите наибольшее число (в данном случае это 2):

Как ускорить загрузку Windows: названа простая хитрость

Нажмите кнопку "Ок" и перезагрузите компьютер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году компания Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 10. Данная ОС занимательна тем, что она была создана одновременно как для компьютеров, так для планшетов и смартфонов.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
Microsoft Windows
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