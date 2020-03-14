Wi-Fi на Android можно усилить: пять хитрых способов наладить мощный интернет

Часто бывает так, что ваш телефон теряет связь с WI-FI или интернет просто работает крайне медленно. Есть несколько легких способов исправить положение. Рассказыавем о них.

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Найти лучший канал

В настройках роутера обычно стоит режим автоматического выбора канала Wi-Fi . Бывает, что несколько соседей по дому подключаются только к одному из них, и Wi-Fi работает вяло. Выберите наименее загруженный канал, и настройте свою точку доступа для работы на нем.

Задачу выбора оптимального канала можно доверить WiFi Analyzer. Это популярное приложение доступно для бесплатного скачивания на Google Play. Оно также проверяет, какая сеть обеспечивает более стабильное соединение. После смены канала, сохраните изменения в настройках и перезагрузите маршрутизатор.

Новая прошивка

Не только телефон требует обновлений. Если у вас даже относительно новый роутер, источником медленной работы Wi-Fi может стать устаревшая прошивка маршрутизатора. Ее придется обновить.

Это нетрудно выполнить самостоятельно. Программное обеспечение можно обновить онлайн, просто воспользуйтесь панелью управления роутером.

Другой вариант: зайти на сайт производителя и установить прошивку, согласно инструкциям. Новая прошивка оптимизирует работу фай фай. Также будут добавлены новые функции и восполнены пробелы в безопасности, какие были недоработаны производителем в предыдущим ПО.

Не забывайте, что ошибки, допущенные при обновлении устройства, способны вывести роутер из строя без возможности восстановления.

Технические неполадки роутера

Иногда беспроводное соединение трудно наладить из-за проблем с самим маршрутизатором. Наиболее часто проблемы с возникают в процессе настройки. И если роутер настроен правильно, он хорошо выполняет свои задачи.

Поработав некоторое время, роутер может сломаться. И если проблема не решается посредством старой доброй перезагрузки устройства, возможна аппаратная поломка (что-то с платой или адаптером питания). Починить маршрутизатор своими руками не получится, это работа специалистов.

Если WI-FI не работает только на одном из подключенных гаджетов, то вряд ли загвоздка в роутере. Также нужно исключить проблемы с интернетом у вашего провайдера.

Иногда чехлы создают с применением металлических пластин. Металл может частично экранировать сигнал. Протестируйте скорость соединения при помощи SpeedTest, когда устройство в чехле и тут же проделайте этот же тест при снятом чехле. Если скорость заметно падает, то возможно стоит заменить чехол.

Настройка телефона

Иногда проблема заключается в самом мобильном. Некорректные настройки препятствуют нормальной работе беспроводного интернета. Наличие вай фай-модуля в мобильном устройстве не гарантирует подключения к сети.

Перечислим возможные проблемы.

Владелец телефона неправильно вводит пароль, выскакивает соответствующее сообщение. Сеть не распознает подключаемое устройство. При вводе пароля надо соблюдать регистр букв, не заменять заглавные строчными. Невнимательный пользователь по ошибке подключается к чужой точке доступа, игнорируя наличие собственной. Бывает и такое.

В любом случае, не нужно терпеть медленный интернет. Это не данность, а вполне решаемая задача. Решив проблему плохого интернета на своем устройстве, вы также увеличиваете время работы его батареи.

А о том, как еще продлить время службы вашего аккумулятора на телефоне читайте в отдельном материале на OBOZREVATEL.

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