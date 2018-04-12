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Как Украине остаться космическим государством: названы первостепенные шаги

1.3тЧитать новость на украинском

Государство должно увеличить финансирование космической отрасли, если Украина хочет оставаться в числе держав, обладающих такими технологиями.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по энергетическим и космическим вопросам Валерий Боровик.

"Мы очень много вещей теряем из-за недостаточного финансирования. Серьезное финансирование, которое должно было тратиться на космическую отрасль, фактически идет только на зарплаты в государственном космическом агентстве или предприятиях. Чтобы быть сильным космическим государством нужно инвестировать или создавать условия, чтобы сюда пришел бизнес, который может вкладывать средства в эти технологии", - отметил он.

По его словам, даже те средства, которые государство планировало потратить на отрасль не пошли по назначению.

"Было заложено в бюджет космического агентства на этот год более 200 млн. грн. Это не большие цифры, но даже эти деньги с голоса депутата Сергея Пашинского забрали у агентства. До миллиарда вкладывают в космические отрасли страны ЕС", - добавил эксперт.

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Также Боровик подчеркнул, что для этого также нужно вернуть ушедших специалистов.

"Нужны специалисты, которых нужно вернуть в отрасль, нужны проекты, которые будут приносить прибыль или государству, или бизнесу. Государство в этом плане на сегодняшний день не помогает", - резюмировал он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", 31 марта над Землей взошла"голубая Луна".

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Темы
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Персона
Валерий Боровик
Место
Украина
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