"Как тебе такое, Илон?" Маск удивил русским ответом на приглашение в Краснодар: РФ в экстазе

Россияне оригинально пригласили основателя SpaceX и Tesla Илона Маска на бизнес-форум "Дело за малым" в Краснодаре.

Как сообщает издание "Юга.ру", возле офиса компании предпринимателя в калифорнийском городе Хоторн появился билборд с надписью "Kak tebe takoe, Elon Musk?".

Уточняется, что форум состоится в октябре, а его организатором выступает администрация Краснодарского края. Российские чиновники проявили изобретательность: на билборде был размещен QR-код, который ведет на сайт с юмористическим видео для Маска.

В ролике играет песня на английском языке по мотивам "Крылатых качелей" из фильма "Приключения Электроника". Герои приглашают Маска на мероприятие, обещая, что встретят, "как бога".

Заставка на сайте форума Скриншот

Через некоторое время основатель SpaceX все же отреагировал на нестандартное послание в своем Twitter: "Язык хорошо подвешен", – коротко пошутил он на русском языке.

В комментарии предприниматель не уточнил, собирается ли участвовать в форуме. Как бы там ни было, россияне смогли привлечь его внимание, в чем он лично признался.

Россияне бурно отреагировали в комментариях на русскоязычный ответ Маска: "Ого, базаришь", "У Илона просто язык хорошо подвешен, поэтому он всегда знает, что сказать", "А говорил, что любимый язык – Turbo Pascal", "Отлично, Илон на русском заговорил", – развеселились в сети.

язык хорошо подвешен — Elon Musk (@elonmusk) September 25, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Маск уже не в первый раз обращается на русском языке в соцсетях. В апреле 2019 года он повеселил пользователей твиттами: "Где инопланетяне?" и "Вот где собака зарыта".

А до этого Илон посмеялся над репортажем НТВ, где было использовано выражение, которое давно стало мемом. Он написал: "Хаха офигенно", — чем вызвал бурную реакцию в сети.

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