Смартфон — не друг: как сделать так, чтобы телефон вас не убил

Жизнь современного человека трудно представить без смартфона. Однако наши любимые гаджеты не только приносят пользу, но и вредят.

Чем опасно слишком частое использование смартфона и как уменьшить вред организму — в нашем материале.

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Электромагнитное излучение сверхвысокой частоты

Специалисты пока не говорят об однозначном вреде мобильных телефонов, но до сих пор нет четкого обоснования их безопасности. Компании, производящие электронные гаджеты, вкладываются в научные исследования о влиянии смартфонов на человека. Результаты этих научных работ вызывают некоторые сомнения, если оценивать их беспристрастность. Так что наша задача — самостоятельно свести к минимуму возможный урон нашему здоровью.

Электромагнитное излучение сверхвысокой частоты подозревают во вредном воздействии на человеческий организм. Оно может вызывать раковые и неврологические заболевания, ослаблять иммунитет, влиять на репродуктивное здоровье, ухудшать зрение.

Группы риска: дети, беременные женщины, больные сердечно — сосудистыми заболеваниями (особенно с кардиостимуляторами), люди с ослабленным иммунитетом или страдающие болезнями нервной системы.

Как уменьшить влияние волн сверхвысокой частоты?

По возможности, использовать функцию громкой связи, если предстоит длинный разговор. Тем самым убрать источник радиосигнала подальше. Или использовать гарнитуру.

Отключать передачу мобильных данных когда в ней нет нужды.

Не спать со смартфоном под подушкой.

Не носить его в нагрудных и брючных карманах. Лучше положить в сумку, рюкзак.

Негативное влияние на детей и подростков

Современные дети с младых ногтей постоянно пользуются мобильниками. Родителям так проще контролировать безопасность своих чад.

Дети и гаджеты

Постоянные разговоры и "серфинг" в интернете не оставляют времени на познание окружающего мира и длительные прогулки с друзьями на свежем воздухе. Сидение в телефоне ухудшает, зрение, осанку и физическое развитие.

Влияние на физическое состояние

Используя мобильные телефоны, человек горбит спину более 4 часов в день. И это не только эстетическая проблема. Длительное использование компактных гаджетов имеет достаточно много последствий – боли в шее, чрезмерная нагрузка на связки и мышцы, и, как следствие, нарушение осанки верхней части позвоночника. В согнутом положении голова человека становится тяжелее, что существенно нагружает позвоночник.

Как не навредить здоровью в этом случае?

Смотрите на устройство, не сгибая шею, а просто опустив глаза.

Поднимите экран выше.

Количество аварий, которые происходят по вине водителей или пешеходов, сосредоточившихся на общении по мобильному телефону, огромна.

Нарушение сна

Мобильники нарушают выработку гормона сна — мелатонина. Человек использует гаджет перед сном, а потом долго не может уснуть, даже если устал. Когда сон нарушен постоянно — снижается работоспособность, появляется опасность нервных срывов.

Просто не используйте мобильные устройства за два часа до сна, и эта проблема будет решена. Если вы любите читать перед сном, не читайте с телефона. Лучше воспользуйтесь бумажной или электронной книгой.

Мобильный телефон — всего лишь вещь, хоть и нужная. Используйте телефон в случае необходимости, знайте меру.Тогда он точно не повредит вашему здоровью и настроению.

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