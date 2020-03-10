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10 марта • обновлено в 04:56
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Смартфон — не друг: как сделать так, чтобы телефон вас не убил

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Жизнь современного человека трудно представить без смартфона. Однако наши любимые гаджеты не только приносят пользу, но и вредят.

Чем опасно слишком частое использование смартфона и как уменьшить вред организму — в нашем материале.

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Электромагнитное излучение сверхвысокой частоты

Специалисты пока не говорят об однозначном вреде мобильных телефонов, но до сих пор нет четкого обоснования их безопасности. Компании, производящие электронные гаджеты, вкладываются в научные исследования о влиянии смартфонов на человека. Результаты этих научных работ вызывают некоторые сомнения, если оценивать их беспристрастность. Так что наша задача — самостоятельно свести к минимуму возможный урон нашему здоровью.

Смартфон — не друг: как сделать так, чтобы телефон вас не убил

Электромагнитное излучение сверхвысокой частоты подозревают во вредном воздействии на человеческий организм. Оно может вызывать раковые и неврологические заболевания, ослаблять иммунитет, влиять на репродуктивное здоровье, ухудшать зрение.

Группы риска: дети, беременные женщины, больные сердечно — сосудистыми заболеваниями (особенно с кардиостимуляторами), люди с ослабленным иммунитетом или страдающие болезнями нервной системы.

Как уменьшить влияние волн сверхвысокой частоты?

  • По возможности, использовать функцию громкой связи, если предстоит длинный разговор. Тем самым убрать источник радиосигнала подальше. Или использовать гарнитуру.

  • Отключать передачу мобильных данных когда в ней нет нужды.

  • Не спать со смартфоном под подушкой.

  • Не носить его в нагрудных и брючных карманах. Лучше положить в сумку, рюкзак.

Негативное влияние на детей и подростков

Современные дети с младых ногтей постоянно пользуются мобильниками. Родителям так проще контролировать безопасность своих чад.

Дети и гаджеты

Дети и гаджеты

Постоянные разговоры и "серфинг" в интернете не оставляют времени на познание окружающего мира и длительные прогулки с друзьями на свежем воздухе. Сидение в телефоне ухудшает, зрение, осанку и физическое развитие.

Влияние на физическое состояние

Используя мобильные телефоны, человек горбит спину более 4 часов в день. И это не только эстетическая проблема. Длительное использование компактных гаджетов имеет достаточно много последствий – боли в шее, чрезмерная нагрузка на связки и мышцы, и, как следствие, нарушение осанки верхней части позвоночника. В согнутом положении голова человека становится тяжелее, что существенно нагружает позвоночник.

Смартфон — не друг: как сделать так, чтобы телефон вас не убил

Как не навредить здоровью в этом случае?

  • Смотрите на устройство, не сгибая шею, а просто опустив глаза.

  • Поднимите экран выше.

Количество аварий, которые происходят по вине водителей или пешеходов, сосредоточившихся на общении по мобильному телефону, огромна.

Нарушение сна

Мобильники нарушают выработку гормона сна — мелатонина. Человек использует гаджет перед сном, а потом долго не может уснуть, даже если устал. Когда сон нарушен постоянно — снижается работоспособность, появляется опасность нервных срывов.

Смартфон — не друг: как сделать так, чтобы телефон вас не убил

Просто не используйте мобильные устройства за два часа до сна, и эта проблема будет решена. Если вы любите читать перед сном, не читайте с телефона. Лучше воспользуйтесь бумажной или электронной книгой.

Мобильный телефон — всего лишь вещь, хоть и нужная. Используйте телефон в случае необходимости, знайте меру.Тогда он точно не повредит вашему здоровью и настроению.

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