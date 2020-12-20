Как разблокировать Android-смартфон, если забыли пароль, PIN-код и ключ

Разблокировать смартфон на операционной системе Android можно несколькими способами, не прибегая к полному сбросу настроек устройства.

OBOZREVATEL предлагает вам воспользоваться нижеперечисленными способами, которые помогут получить доступ к смартфону.

Smart Lock

С помощью функции Smart Lock можно разблокировать экран, выполняя определенные действия. Но отметим, что для этого Smart Lock должен был заранее активирован в смартфоне. Например, можно предварительно задать разблокировку при подключении стороннего Bluetooth‑устройства. И тогда при соединении можно получить доступ к телефону без ввода PIN кода, пароля или графического ключа.

Google-аккаунт

Метод разблокировки при помощи Google-аккаунта актуален только для гаджетов на Android 4.4 и более старых версиях операционной системы. При этом смартфон должен быть в сети. Поясним, что после пяти неправильных попыток ввода на дисплее должна появиться подсказка по типу "Забыли пароль?". После нажатия на надпись нужно ввести логин и пароль от аккаунта Google, с которым синхронизировано устройство.

В случае, если пароль от аккаунта Google тоже забыт, то необходимо восстановить доступ к нему с помощью специального сервиса компании.

Также можно прибегнуть к удалению пароля через аккаунт Google на компьютере. Но данный способ поможет лишь в том случае, если гаджет включен и на нем настроены учетная запись Google и "Google Play". Также должны быть включены функция "Местоположение" и "Найти устройство".

Нужно совершить следующие действия:

Быть авторизованным в личном аккаунте Google

В пункте меню выбрать "Очистить устройство"

После сброса настроек нужно будет ввести новый пароль от аккаунта Google

Встроенный сервис

Некоторые производители смартфонов предлагают свои инструменты для разблокировки. К примеру у Samsung есть сервис Find My Mobile, который при подключении к интернету позволяет удалить пароль, PIN‑код и даже отпечаток пальца.

Узнать информацию о подобной функции в смартфоне можно на сайте производителя и в инструкции.

Сброс настроек

Сброс смартфона до заводских настроек приведет к потере всех данных на устройстве, но поможет снять блокировку дисплея. Для смартфона от разных производителей сброс происходит по разному, о чем можно узнать из данных в сети.

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