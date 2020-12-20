Как разблокировать Android-смартфон, если забыли пароль, PIN-код и ключ
Разблокировать смартфон на операционной системе Android можно несколькими способами, не прибегая к полному сбросу настроек устройства.
OBOZREVATEL предлагает вам воспользоваться нижеперечисленными способами, которые помогут получить доступ к смартфону.
Smart Lock
С помощью функции Smart Lock можно разблокировать экран, выполняя определенные действия. Но отметим, что для этого Smart Lock должен был заранее активирован в смартфоне. Например, можно предварительно задать разблокировку при подключении стороннего Bluetooth‑устройства. И тогда при соединении можно получить доступ к телефону без ввода PIN кода, пароля или графического ключа.
Google-аккаунт
Метод разблокировки при помощи Google-аккаунта актуален только для гаджетов на Android 4.4 и более старых версиях операционной системы. При этом смартфон должен быть в сети. Поясним, что после пяти неправильных попыток ввода на дисплее должна появиться подсказка по типу "Забыли пароль?". После нажатия на надпись нужно ввести логин и пароль от аккаунта Google, с которым синхронизировано устройство.
В случае, если пароль от аккаунта Google тоже забыт, то необходимо восстановить доступ к нему с помощью специального сервиса компании.
Также можно прибегнуть к удалению пароля через аккаунт Google на компьютере. Но данный способ поможет лишь в том случае, если гаджет включен и на нем настроены учетная запись Google и "Google Play". Также должны быть включены функция "Местоположение" и "Найти устройство".
Нужно совершить следующие действия:
Быть авторизованным в личном аккаунте Google
В пункте меню выбрать "Очистить устройство"
После сброса настроек нужно будет ввести новый пароль от аккаунта Google
Встроенный сервис
Некоторые производители смартфонов предлагают свои инструменты для разблокировки. К примеру у Samsung есть сервис Find My Mobile, который при подключении к интернету позволяет удалить пароль, PIN‑код и даже отпечаток пальца.
Узнать информацию о подобной функции в смартфоне можно на сайте производителя и в инструкции.
Сброс настроек
Сброс смартфона до заводских настроек приведет к потере всех данных на устройстве, но поможет снять блокировку дисплея. Для смартфона от разных производителей сброс происходит по разному, о чем можно узнать из данных в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пользователи сети обнаружили фото-обои, которые могут нанести вред Android-смартфонам, превратив их в "кирпич".
Также эксперты рассказали, почему Android тормозит и как с этим бороться.
Специалисты объяснили, что нельзя делать со смартфоном на зарядке.
Названа причина, почему Android-смартфоны перестанут открывать сайты в 2021 году.