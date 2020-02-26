Сеть заполонили поддельные Samsung и Huawei: как распознать обман

На Reddit забили тревогу из-за лавины поддельных Huawei и Samsung на AliExpress.

По внешнему виду их практически не отличишь от оригинальных моделей, но их цена очень низкая. Как определить фейковые смартфоны и что делать, если вы купили поддельный гаджет?

Некоторые западные издания, посвященные современным технологиям, заметили на интернет-платформе AliExpress малоизвестную площадку, торгующую смартфонами, похожими на оригинальные Huawei и Samsung, по привлекательной стоимости, но вот по качеству они были далеки от совершенства. Как же распознать фейковый гаджет?

Что подделывают и где продают?

В одном из интернет-магазинов на AliExpress торгуют репликами Mate 30 Pro, Huawei P30 Pro, Galaxy Note 10 и Galaxy S10 Plus по цене 140-180 долларов. Стоимость оригинального Galaxy Note 10 в Украине стартует от 1000 долл.

Торгуют подделками и другие интернет-магазины, к примеру, Joom. Стоимость товаров у них намного дешевле, чем у AliExpress. Цена самого дорогого клона S10 составляет 100$.

Поддельными Android-смартфонами переполнены каталоги китайского маркетплейса Banggood, американского Wish и российского Pandao. Продают их и другие местечковые площадки, типа Shopee, Vova и т.д.

Фейковые гаджеты присылают в коробках, на которых отсутствуют надписи. Документацию к ним не прикладывают. Часть подделок продают в упаковках, похожих на оригинальные.

В основном реплики Huawei и Samsung можно найти в китайских интернет-магазинах.

Как распознать фейковый гаджет?

Поисковая выдача AliExpress не покажет вам поддельные модели Galaxy S10, Samsung Galaxy и т.п. Рекомендации на такую технику тоже не распространяются. Если вы введете запрос P30 Pro, S10+ и так далее, то фейковые гаджеты могут всплыть в торгующем ими интернет-магазине, но изображенные рендеры будут без фирменных логотипов и упоминаний Huawei и Samsung.

Некоторые подделки выпускают со сканером отпечатка пальца на обратной стороне. Оригинальные гаджеты их не содержат. Кроме того, стоимость подделки почти всегда на восемьдесят процентов дешевле официальной модели.

Поддельные смартфоны имеют более простой вид, чем оригинальные

Есть много отличий от оригиналов по спецификациям. В фейковых гаджетах установлены процессоры MediaTek, которые не используются Huawei и Samsung. Подделки оборудованы разъемом, куда вставляют наушники. Настоящие флагманы выпускают без них. Есть и другие несовпадения.

В отзывах покупатели, на чем свет стоит, ругают низкокачественную технику, выкладывают ее видео и фото вместе с упаковкой. На них заметно много существенных отличий фейковых гаджетов от оригинальных. Например, верхняя и нижняя части Mate 30 Pro оборудованы огромными рамками. Реальная модель выпускается без них с изогнутыми краями экрана.

Прямые запросы на Joom выдают фейковую технику, типа, Huawei Mate 30 Pro или Samsung Galaxy S10. Но оригинальные смартфоны помечаются модераторами галочкой синего цвета.

Как поступить, если вам прислали фейковый гаджет и он вас не устраивает?

Joom и AliExpress принимают товары обратно и возвращают за них деньги частично или полностью в зависимости от того, насколько отправленный гаджет не соответствует заявленному продукту. Если проблема заключается только в его цвете, то деньги будут возвращены частично. В случае полной подделки, магазин, скорее всего, вернет вам всю сумму.

В интернет-магазине Joom перед возвратом средств вас попросят зафиксировать на видео полное уничтожение высланного товара, но перед этим узнайте у администратора все требования к такой записи, иначе она может их не удовлетворить.

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