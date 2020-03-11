Как продлить жизнь телефону: четыре способа, которые точно помогут

Современные обитатели городских джунглей буквально не выпускают гаджеты из рук. Неудивительно, что при активном использовании мобильного телефона, аккумулятор быстро разряжается.

Если вы заботитесь о батарее телефона, с помощью нескольких простых способов, вы можете продлить его жизнь.

Ограничение функций со стороны пользователя

Следите, чтобы попусту не работали различные интерфейсы передачи данных (вай фай, блютуз, мобильные данные). Включайте эти функции, только когда они действительно нужны. Излишне нагружают телефон также виджеты и динамические обои.

Особенно щепетильные владельцы гаджетов даже не применяют на устройстве функцию "Будильник" и пользуются настоящим.

Упорядочить приложения

Проанализируйте приложения и игры, которые есть у вас на телефоне. Установите, какие приложения потребляют непомерно много энергии.

Все из них еще актуальны? Есть ли приложения, которые дублируют функции друг друга?

Необходимо убрать ненужные в настройках мобильника, для экономии заряда аккумулятора.

Хорошо бы избавиться от уведомлений соцсетей, мессенджеров и приложений. Постоянный контроль над большинством из них бессмысленен и не несет жизненно важной информации. Выставите более длинный интервал для автоматической проверки обновлений (скажем, 30 минут) или только в ручном режиме.

Аккумулятор будет дольше работать, если запретить геолокацию несущественным приложениям.

Удаляйте ненужные файлы данных и кэш с помощью специальной функции. Не забывайте проводить такую уборку регулярно.

К сожалению, не все ненужные приложения удаляются из памяти телефона, но стоит попытаться их отключить.Отключите возможность работы в фоновом режиме для тех приложений, что используются вами редко.

Режим энергосбережения

Чтобы телефон дольше продержался при низком уровне заряда батареи, рационально будет настроить автоматический переход в режим энергосбережения. Такой режим удобно включать в часы, когда пользователь не нуждается в гаджете. Например, можно настроить и применять его на ночь.

Этот режим увеличивает срок жизни батареи телефона, поскольку фоновое потребление энергии сокращается.

Темная тема

Темный режим входит в число настроек на новых моделях телефонов. В старых моделях есть похожий вариант - темные темы.

Он способствует экономному потреблению заряда батареи на обеспечение работы экрана смартфона. Как известно, экран – один из главных пожирателей заряда аккумулятора.

К тому же пользователь меньше напрягает глаза при его использовании, в сравнении со светлым режимом.

Используйте меньшую яркость экрана, которая будет достаточно комфортной. Функция "Адаптивная яркость" у телефонов ОС Андроид автоматически меняет интенсивность свечения экрана в зависимости от освещения вокруг.

Длительно работающий аккумулятор мобильника гарантирует владельцу, что он круглосуточно будет на связи. Главное, не забывать выполнять простые правила, сохраняющие долгую жизнь батареи.

И конечно, не стоит хвататься за телефон в любую свободную минуту без конкретной цели.

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