Как не убить батарею в телефоне: пять способов спасти любимый гаджет

Нравится кому-то или нет, но смартфоны — важная часть жизни каждого из нас, поэтому любые неисправности гаджета вызывают закономерное беспокойство и раздражение.

Наверное, самое слабое место современных смартфонов — батарея, которая быстро изнашивается. Рассказываем, как продлить жизнь аккумулятору телефона.

Ахиллесова пята

Аккумулятор смартфона позволяет постоянно оставаться на связи, но нуждается в периодической подзарядке. Однако у батарей, даже в самых последних моделях, существует большой недостаток – с течением времени их эффективность снижается, что сказывается на времени использования.

Чем дольше эксплуатируется телефон, тем меньше времени аккумулятор сохраняет заряд. Решить эту проблему возможно, максимально замедлив этот процесс.

Циклы заряда аккумулятор для смартфона

Показателем долговечности обладает любой аккумулятор без исключения. Он измеряется количеством раз, сколько его можно полностью зарядить и разрядить. Когда срок выходит, работоспособность устройства постепенно снижается, пока не оказывается, что он полностью подлежит замене, так как уже не способен сохранять заряд.

Эффективный выход из этой ситуации – начать более экономно расходовать заряд батареи, что может позволить существенно продлить срок ее эксплуатации.

Но стоит помнить, что батареи начинают устаревать даже если они вынуты из смартфона. Поэтому не имеет никакого смысла продлевать жизнь аккумулятора, храня его до лучших времен – это совершенно бессмысленно.

Как продлить жизнь аккумулятору

Существует несколько советов, прислушиваясь к которым, можно существенно продлить срок службы своего смартфона и аккумулятора в нем. Остановимся на основных из них:

Полезно создать оптимальные условия, при которых батарея мобильного телефона лучшего всего сохраняет свои свойства. Аккумулятор обладает максимально энергоемкостью при температуре от 0 до +25 градусов. Это означает, что необходимо исключить сильные перегревы или переохлаждения. Не стоит пользоваться телефоном в жару под прямыми солнечными лучами, но и в мороз, когда на улице сильно ниже нуля, его лучше не доставать.

Аккумулятор современного смартфона представляет собой литий-ионную батарею. Ее физические и химические свойства таковы, что лучше всего она хранится, если уровень заряда находится в промежутке от 40 до 80 процентов. Следовательно, чтобы максимально продлить срок службы аккумулятора, необходимо следить, чтобы уровень заряда батареи находился в этом диапазоне. При этом время от времени необходимо совершать полную разрядку, а затем 100-процентную зарядку аккумулятора. Специалисты отмечают, что это достаточно делать в среднем один раз в месяц.

Сократить расход батареи мобильного телефона удастся, если завести полезную привычку отключать интернет и Wi-Fi, когда в них отпадает необходимость.

Стоит помнить о том, что приложения, которыми вы не пользуетесь, но оставляете в фоновом режиме, все равно расходуют заряд аккумулятора, пусть и немного. Однако это все равно приводит к дополнительной нагрузке на батарею. Так что не используемые приложения нужно не сворачивать, а закрывать вручную.

Большое количество энергии тратит дисплей смартфона. Поэтому не стоит постоянно включать максимальную яркость, а держать ее на оптимальном уровне, зависящем от освещения в данный момент.

Много энергии у батареи отнимает вибросигнал. По возможности от его использования следует отказаться.

Не рекомендуется без надобности перезагружать смартфон. Это также сильно снижает уровень заряда аккумулятора каждый раз.

Если вы будете следовать всем этим советам и рекомендациям, сможете пользоваться своим аккумулятором максимально долго.

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