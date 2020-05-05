Как продлить работу батареи смартфона: простые советы

Для продления срока службы нового аккумулятора смартфона нужно соблюдать ряд мер, и тогда телефон будет долго держать заряд батареи.

На износ аккумулятора влияют условия эксплуатации, температурный режим работы и интенсивность нагрузок и частота циклов разряда батареи.

Как продлить работу батареи смартфона

Чтобы продлить сроку работы аккумулятора нужно:

Отказаться от сверхбыстрых разрядов (с перегрузками)

Не использовать телефон на сильном морозе или жаре

Избегать полной зарядки до 100% (лучше держать уровень до 75% и чаще заряжать)

Удалить приложения, что могут сильно нагружать смартфон и требуют постоянного интернет соединения (например, Facebook ).

Отметим, что у смартфонов есть всего два типа батарей – Li-Ion и Li-Polymer и они через сезон использования теряют до 20% от своей первоначальной емкости заряда батареи.

Напомним, что ученые объяснили, как правильно нужно проводить зарядку аккумулятора нового смартфона, чтобы гаджет смог долго работать.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время пандемии COVID-19 ВОЗ дал рекомендации дезинфицировать предметы и поверхности, чтобы избежать возможного заражения. Особенное внимание стоит уделить мобильному телефону, который постоянно находится в руках человека.

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