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5 мая • обновлено в 11:29
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Как продлить работу батареи смартфона: простые советы

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Для продления срока службы нового аккумулятора смартфона нужно соблюдать ряд мер, и тогда телефон будет долго держать заряд батареи.

На износ аккумулятора влияют условия эксплуатации, температурный режим работы и интенсивность нагрузок и частота циклов разряда батареи.

Как продлить работу батареи смартфона

Как продлить работу батареи смартфона

Чтобы продлить сроку работы аккумулятора нужно:

  • Отказаться от сверхбыстрых разрядов (с перегрузками)

  • Не использовать телефон на сильном морозе или жаре

  • Избегать полной зарядки до 100% (лучше держать уровень до 75% и чаще заряжать)

  • Удалить приложения, что могут сильно нагружать смартфон и требуют постоянного интернет соединения (например, Facebook ).

Отметим, что у смартфонов есть всего два типа батарей – Li-Ion и Li-Polymer и они через сезон использования теряют до 20% от своей первоначальной емкости заряда батареи.

Напомним, что ученые объяснили, как правильно нужно проводить зарядку аккумулятора нового смартфона, чтобы гаджет смог долго работать.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время пандемии COVID-19 ВОЗ дал рекомендации дезинфицировать предметы и поверхности, чтобы избежать возможного заражения. Особенное внимание стоит уделить мобильному телефону, который постоянно находится в руках человека.

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Автор
Тимур Григоренко
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