Как правильно заряжать телефон, чтобы не испортить батарею: советы эксперта

То, что многие меняют телефон уже через пару лет после покупки, является настоящим расточительством. Поэтому правильное обращение с батареей, которое продлевает жизнь гаджета, является полезным для окружающей среды.

Так считает старший советник по энергоэффективности Шведского энергетического агентства Карлос Лопес, пишет газета Dagens Nyheter. Издание приводит несколько советов эксперта по правильному использованию батареи.

1. Не разряжайте телефон полностью. Мнение о том, что телефон надо полностью разрядить перед зарядкой, является мифом. Это представление пришло из времен, когда телефоны оснащались более старым типом аккумуляторов – никель-металлогидридными.

В большинстве современной техники стоят литий-ионные аккумуляторы, которые как раз нельзя разряжать полностью. Они меньше и дают гораздо больше энергии, но очень чувствительны к полной разрядке.

2. Не оставляйте прибор в разряженном состоянии надолго. Это касается и электроинструментов (аккумуляторные отвертки, садовая техника, электровелосипеды). Лучше хранить технику полностью заряженной при комнатной температуре.

3. Избегайте жары и мороза, которые очень вредны для литиевых аккумуляторов, и не заряжайте гаджеты при минусовых температурах – это касается всей современной техники. Идеальная отметка – +20 градусов.

Не стоит оставлять телефон на солнце, – к примеру, на приборной панели автомобиля. На морозе устройство лучше всего держать во внутреннем кармане одежды.

4. Не оставляйте телефон на зарядке на ночь. Для литиевых аккумуляторов желательно всегда быть заряженными в пределах 20-80%. Поэтому старайтесь заряжать устройство в несколько коротких приемов в течение дня.

Это достаточно серьезное требование, поэтому, как правило, сначала процесс зарядки телефона идет очень быстро, а затем замедляется, чтобы батарея не получила избыточный заряд.

5. Ноутбук, по возможности, стоит использовать подключенным к питанию: когда он полностью заряжен, шнур "отсекает" напряжение и аккумулятор не получает избыточного заряда. Если же устройство постоянно разряжается и снова заряжается, аккумулятор изнашивается.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как понять, что телефон прослушивается: пять главных признаков.