Как правильно заряжать смартфон в первый раз: инструкция от ученых

Тимур Григоренко Технологии 03:45, 3.05.2020

Группа ученых объяснила, как правильно нужно проводить зарядку аккумулятора нового смартфона, чтобы гаджет смог долго работать.

Подробную инструкцию разработали инженеры и преподаватели Battery University (Швейцария).

Как правильно заряжать смартфон

Руководство, как правильно первый раз зарядить аккумулятор телефона:

  • После включения смартфона нужно недолго им воспользоваться, чтобы истратить 2-5% заряда батареи.

  • Нельзя разряжать телефон до ноля – низкий заряд вреден для Li-Ion и Li-Poly батарей.

  • В первый раз нужно зарядить смартфон до 100% от оригинального зарядного устройства, чтобы настроить контроллер (если процесс прервется, то можно подключить зарядник снова).

  • Необходимо использовать только оригинальное зарядное устройство.

  • Не стоит первый раз заряжать телефон от компьютера, USB-розетки или беспроводной зарядки.

  • После 100% заряда нужно отключить зарядное устройство.

  • Заряд нового телефона нужно держать на уровне 30% и 80%. Не стоит полностью разряжать телефон и заряжать его до 100%.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт дали советы, как лучше очистить смартфон.

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