Как правильно откалибровать аккумулятор iPhone: советы по настройке

Литий-полимерные аккумуляторы, которые установлены на смартфоны iPhone от компании Apple нужно периодически калибровать.

Калибровка поможет телефону с изношенной батареей корректно определить уровень заряда, а также немного увеличит емкость и продлит время автономной работы, передает Lifehacker.

Подготовка iPhone

Перед калибровкой нужно выполнить некоторые действия на смартфоне, что снизить потребление энергии и полностью разрядить аккумулятор:

Отключите геолокацию

Отключите фоновое обновление контента

Отключите автоматические загрузки

Уменьшите яркость экрана до минимального уровня

После калибровки верните все обратно для нормальной работы iPhone

Калибровка батареи iPhone

Калибровка аккумулятора

Прежде всего необходимо сделать два полных цикла разряда-заряда, а это может занять несколько часов или даже весь день.

Максимально используйте телефон, нагружая его функциями. Например, можете включить длинное 4К-видео, включив звук на полную громкость.

После выключения смартфона нужно подождать 3-4 часа. Ведь даже после полного отключения iPhone остается небольшой процент заряда, чтобы телефон мог сохранить данные приложений и провести корректное отключение.

После нужно зарядить телефон от родного зарядного устройства. После достижения 100% заряда, iPhone не стоит сразу же отключать от зарядки, а продержать еще пару часов.

Потом снова нужно полностью разрядить iPhone и повторить те же действия.

После калибровки iPhone состояние батареи можно проверить программой, например, CoconutBattery.

Как откалибровать аккумулятор iPhone

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