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19 мая • обновлено в 04:59
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Как правильно откалибровать аккумулятор iPhone: советы по настройке

1.4т
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Литий-полимерные аккумуляторы, которые установлены на смартфоны iPhone от компании Apple нужно периодически калибровать.

Калибровка поможет телефону с изношенной батареей корректно определить уровень заряда, а также немного увеличит емкость и продлит время автономной работы, передает Lifehacker.

Подготовка iPhone

Перед калибровкой нужно выполнить некоторые действия на смартфоне, что снизить потребление энергии и полностью разрядить аккумулятор:

  • Отключите геолокацию

  • Отключите фоновое обновление контента

  • Отключите автоматические загрузки

  • Уменьшите яркость экрана до минимального уровня

  • После калибровки верните все обратно для нормальной работы iPhone

Калибровка батареи iPhone

Калибровка батареи iPhone

Калибровка аккумулятора

Прежде всего необходимо сделать два полных цикла разряда-заряда, а это может занять несколько часов или даже весь день.

Максимально используйте телефон, нагружая его функциями. Например, можете включить длинное 4К-видео, включив звук на полную громкость.

После выключения смартфона нужно подождать 3-4 часа. Ведь даже после полного отключения iPhone остается небольшой процент заряда, чтобы телефон мог сохранить данные приложений и провести корректное отключение.

После нужно зарядить телефон от родного зарядного устройства. После достижения 100% заряда, iPhone не стоит сразу же отключать от зарядки, а продержать еще пару часов.

Потом снова нужно полностью разрядить iPhone и повторить те же действия.

После калибровки iPhone состояние батареи можно проверить программой, например, CoconutBattery.

Как откалибровать аккумулятор iPhone

Как откалибровать аккумулятор iPhone

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
Смартфон iPhone Apple батальон "Донбасс" Батальон имени Кульчицкого батальон Миротворец
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