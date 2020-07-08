Как очистить кэш и удалить файлы в Telegram: советы экспертов

Активное использование приложения Telegram начинает со временем заполнять память смартфона фото, видео и файлами, которые пользователь получает по сети. Чтобы избежать накопления старых данных необходимо очистить кэш и базу данных мессенджера.

Удаление старых файлов позволит сохранить внутреннюю память телефона, передает "Лайфхакер".

Чтобы начать очищать память сперва нужно открыть приложение "Телеграм" и нажать на значок "сэндвича", чтобы показалось боковое меню. В меню "Настройки" нужно нажать "Данные и память".

Далее необходимо перейти в пункт "Использование памяти" и нажать "Очистить кэш Telegram".

Приложение должно показать файлы для удаления. Нужно подтвердить выбор и очистить кэш. Также можно нажать "Очистить базу данных", что очистит память на телефоне.

Потом в настройках нужно сменить ползунок "Хранить медиа" и выбрать нужный срок, например, 3 дня.

Также в приложении можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов, сберечь объем в хранилище и трафик. Еще в файловом менеджере нужно открыть папку Download\Telegram и удалить от туда ненужные файлы, которые скачивали из присланных сообщений.

Как сообщал OBOZREVATEL, названа опасность популярного мессенджера WhatsApp.