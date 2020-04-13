Как научить iPhone распознавать лицо хозяина в маске: инструкция

Глеб Иванов Технологии 05:30, 13.04.2020

Журналисты опубликовали инструкцию, как обучить смартфон с Face ID узнавать пользователя в маске.

Пошаговая инструкция появилась на сайте 9to5Mac. Журналисты утверждают, что корректная работа Face ID в условиях, когда маска закрывает нижнюю часть лица, никак не противоречит тому, что говорят в Apple.

"Face ID предназначен для работы с видимыми глазами, носом и ртом, – заявляют представители компании. – Пользователи могут по-прежнему разблокировать свои устройства, надев маску".

9to5Mac

  • Перейдите в меню "Настройки" (Settings) > "Face ID и код-пароль";

  • Затем выберите опцию "Настроить альтернативный внешний вид" или настройте Face ID с нуля, предварительно сбросив его;

  • Возьмите маску, сложите ее пополам и прикройте часть лица;

  • Если на экране появляется сообщение о том, что лицо чем-либо заслонено (Face obstructed), медленно отодвигайте маску в сторону от центра лица;

  • В определенный момент смартфон попросит вас совершить круговое движение головой, пока не заполнится круг на экране;

  • Проведите два сканирования лица с наполовину сложенной маской.

Если вы все сделали правильно, на экране появится сообщение о том, что Face ID настроен.

После выполнения этой инструкции наденьте маску полностью и попробуйте разблокировать iPhone в таком виде. Не получается? Придется провести дополнительную настройку.

  • Снова перейдите в меню "Настройки" (Settings) > "Face ID и код-пароль" и выберите опцию "Настроить альтернативный внешний вид";

  • Сложите маску пополам и прикройте ею половину лица, противоположную той, которую прикрывали на первом этапе настройки;

  • Дважды просканируйте наполовину прикрытое лицо тем же способом, что и ранее;

  • Наденьте маску полностью и протестируйте работу Face ID: все должно работать.

Как сообщал OBOZREVATEL, дизайнер из Сан-Франциско Даниэль Баскин занялась разработкой медицинских масок в виде человеческого лица, которые смогут защитить от вирусов и разблокировать смартфон.

Комментировать
Технологии

Смотрите также

Наемники Путина подло ударили по ВСУ на Донбассе: есть потери

Наиболее зараженная COVID-19 область Украины массово отмечает Вербное воскресенье: появились фото

Шьет все свободное время: в Харькове пятиклассница бесплатно раздала уже 2 тысячи масок

"Нам Украину храни!" DZIDZIO поразил исполнением "Молитвы" с оркестром

Второй день Армагеддона: в Москве назрела критическая ситуация из-за больных с коронавирусом