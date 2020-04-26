Как на самом деле выглядят яйца акулы: фото изумили сеть

Акульи яйца вместо круглой формы имеют самые причудливые очертания: от спирали до плоского прямоугольника. Это позволяет будущим хищникам оставаться в безопасности.

На форуме Pikabu пользователи удивились фотографиям яиц, откладываемых разными видами акул (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Яйца откладывают 30% акул pixabay.com

Большинство акул либо живородящие, либо яйцеживородящие, и всего 30% этих хищников откладывают яйца. Акульи яйца могут быть спиралевидными, в виде якоря, со всевозможными отростками и т.д.

Яйца акул развиваются долго – 5-7 месяцев. Все это время им угрожают как морские обитатели, так и само море – течение и волны могут вынести яйцо на берег. Поэтому каждая из конструкций служит своим целям.

Например, спиралевидное яйцо рогатой акулы, покрытое роговой оболочкой, отлично защищает плод от мясоедов.

Многочисленные нити на яйце кошачьей акулы помогают плоду закрепиться в грунте, чтобы его не унесло на берег.

А, например, полярные акулы, берут обманкой – рожают сразу по 500 штук яиц, из которых только 10 оплодотворенных.

Pikabu

Pikabu

Pikabu

Pikabu

Pikabu

Pikabu

Pikabu

Pikabu

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из Цюрихского университета нашли останки древнего монстра – акулы, которая напоминала змею по форме.