Как на новых iPhone вернуть полноэкранные звонки: инструкция

В новой iOS 14 на iPhone появились баннеры вызовов, на которые жаловались пользователи устройств от Apple.

Поясним, что при разблокированном смартфоне входящий звонок занимает не весь экран, позволяя далее пользоваться iPhone, не отвечая на вызов. Но не все владельцы телефона оценили такую функцию, поэтому Apple предусмотрела возможность вернуть старый интерфейс.

Чтобы убрать баннеры вызовов нужно зайти в настройки телефона и выбрать "Входящие вызовы" и нажать "На весь экран" либо "Баннер", чтобы вернуть миниатюрный вариант. После таких действий звонки всегда будут отображаться сразу на весь экран iPhone.

Напомним, что компания Apple предоставила новую мобильную операционную систему iOS 14, которая обновилась на iPhone.

При этом в iOS 14 обнаружили ряд проблем, которые вынуждают пользователей сделать принудительную перезагрузку iPhone.

Как сообщал OBOZREVATEL, в iPhone от компании Apple нашли опасную уязвимость, которая позволяет удаленно подключиться к смартфону по сети Wi-Fi.