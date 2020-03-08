Android можно превратить в iPhone: пять хитрых секретов, о которых мало знают

Любой Android можно превратить в iPhone благодаря несложным техническим манипуляциям. Рассказываем о паре хитростей, которые в этом помогут.

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В какой iPhone превратить?

Превратив свой Android в iPhone, у пользователя появляется реальная возможность получить качественный и продвинутый смартфон за минимальную стоимость. В настоящее время для смартфонов на андроидах доступны все без исключения версии интерфейсов – вплоть до 13.

Порядок превращения андроида в айфон следует проводить в следующем порядке:

Из Google Play загружается лаунчер. В качестве источника можно использовать и сайт любого другого магазина. Используемый лаунчер указывается в настройках вашей операционной системы (следует отыскать раздел "Приложения по умолчанию", а там отыскать команду под названием "Графический интерфейс"). Все готово: ваш Android превратился в iPhone.

Стоит только отметить, что воплощать в жизнь такие опыты нужно осторожно, так как при использовании стороннего ПО реакция устройства может быть непредсказуемой.

Имитация системы

Используемая программа дает возможность полностью изменить интерфейс: от особенностей отображения настроек до внешнего вида рабочего стола.

Последняя версия лаунчера iOS 13 полностью копирует функцию 3D Touch, намного стабильнее других аналогов. В результате получается максимальная похожесть со стороны, хоть оболочка андроида сохраняет основные функции, некоторые элементы так и остаются неизменными. Чтобы их исправить, потребуются дополнительные приложения.

Имитация оповещений

Можно ухитриться и пройти еще дальше. Чтобы скопировать оповещения от iPhone потребуется специальное ПО. Среди рекомендованных вариантов Floatify или iNotifier. С их помощью вся система обращения будет практически той же, что и у iPhone.

Однако здесь существует важный нюанс. Чтобы новое оповещение корректно работало на андроидах версии 8.1 и выше, необходимо обязательно отключить все стоковые отображения уведомлений. Для этого в настройках следует отыскать раздел "Приложения" и убрать соответствующие галочки. Обратите внимание, что если использовать Floatify, этот способ не сработает.

Имитация статус-бара и шторки

Эти элементы необходимы, чтобы получить полную имитацию настоящего айфона.

В стандартном наборе изменений, которые идут с обычным лаунчером, такой возможности нет. Потребуется установить Notify X или Шторка iOS.

Обои

Проще всего, скачать соответствующий архив с помощью Google Photo, загрузив изображение, которое понравится больше всего.

Данные архивы постоянно дополняются.

Имитация экранов блокировки и загрузки

Один из самых трудоемких процессов при превращении андроида в айфон – замена бут-анимации. Для этого необходимо получить рут-права или установить TWRP. В этой ситуации останется только загрузить соответствующий архив в папку media.

Сразу отметим, что данный фокус не пройдет на андроидах версии 8.0 и выше, так как в них все равно останется изначально предустановленный загрузочный экран. Если у вас поздняя версия андроида, самое верное решение – использовать приложение LockScreen XS. Правда, пользователи отмечают, что его работоспособность и безопасность никем не гарантируется.

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