К Земле приблизилась новая комета: ожидается взрыв

Новая комета под названием SWAN приблизилась к Земле на минимальную дистанцию.

Как пишет The New York Times, комета находится в 84 млн км от нашей планеты, в южном полушарии Земли ее можно наблюдать невооруженным глазом.

Комета SWAN Chilescope

По словам астронома-любителя из Австралии Майкла Маттиаццо, который первый заметил комету и наблюдал два всплеска ее яркости, 27 мая SWAN приблизится к Солнцу.

"Я предполагаю, что она снова взорвется, прежде чем окончательно распадется", – отметил он.

Небесное тело C/2020 F8 (SWAN) было открыто Маттиаццо 11 апреля. Внимание исследователя привлекли фотографии от 25 марта, сделанные прибором-измерителем солнечного ветра SWAN (Solar Wind ANisotropies instrument), установленным на борту космического аппарата SOHO.

На этих снимках астроному удалось обнаружить новое небесное тело с зеленым хвостом длиной примерно 16 млн км, которое оказалось кометой.

Как сообщал OBOZREVATEL, космический телескоп "Хаббл" сфотографировал множественные осколки кометы C/2019 Y4 Atlas, на большой скорости движущиеся в сторону Солнца.